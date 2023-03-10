Fox News: украинские беженцы боятся, что их детей заберут в ряды ВСУ

11 марта 2023 в 00:31 Размер текста - 17 +

Украинские беженцы боятся возвращаться на Родину из-за мобилизации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бежавшие в США украинцы подняли тревогу из-за того, что их семьи могут вернуть обратно на Родину. По их словам, они не хотят, чтобы их сыновей забрали в ряды ВСУ. Как рассказала мать четверых детей Лилия Лукьянчук, все дело в окончании временного разрешения на нахождение в Америке. «Конечно, я волнуюсь, потому что в худшем случае будет возвращение в Украину, но я должна быть сильной ради своей семьи», — передает слова Лукьянчук американский канал Fox News . Она также уточнила, что один из ее детей может оказаться на передовой в качестве солдата, чего она и боится. По данным агентств по расселению, сейчас более 20 тысяч украинцев находятся в аналогичной ситуации, так как после начала спецоперации они бежали в США и получили возможность жить там лишь год. «Даже краткосрочные решения, такие как индивидуальное продление временного разрешения, неясны, поскольку нет единого руководства, что приводит к задержкам и путанице», — объясняет проблему Криш О’Мара Виньяраджа, генеральный директор Лютеранской службы иммиграции и беженцев. В Белом доме рассказали, что работают над этим вопросом, однако на данный момент не предоставили никаких инструкций или руководств. Ранее The Wall Street Journal также указал на проблему статуса беженцев в США. По их информации, пребывание украинцев в Америке могут признать нелегальным, так как власти не были готовы к этому. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бежавшие в США украинцы подняли тревогу из-за того, что их семьи могут вернуть обратно на Родину. По их словам, они не хотят, чтобы их сыновей забрали в ряды ВСУ. Как рассказала мать четверых детей Лилия Лукьянчук, все дело в окончании временного разрешения на нахождение в Америке. «Конечно, я волнуюсь, потому что в худшем случае будет возвращение в Украину, но я должна быть сильной ради своей семьи», — передает слова Лукьянчук американский канал Fox News. Она также уточнила, что один из ее детей может оказаться на передовой в качестве солдата, чего она и боится. По данным агентств по расселению, сейчас более 20 тысяч украинцев находятся в аналогичной ситуации, так как после начала спецоперации они бежали в США и получили возможность жить там лишь год. «Даже краткосрочные решения, такие как индивидуальное продление временного разрешения, неясны, поскольку нет единого руководства, что приводит к задержкам и путанице», — объясняет проблему Криш О’Мара Виньяраджа, генеральный директор Лютеранской службы иммиграции и беженцев. В Белом доме рассказали, что работают над этим вопросом, однако на данный момент не предоставили никаких инструкций или руководств. Ранее The Wall Street Journal также указал на проблему статуса беженцев в США. По их информации, пребывание украинцев в Америке могут признать нелегальным, так как власти не были готовы к этому.