10 марта 2023

РИАН: США готовят в Грузии гражданскую войну

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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси, парламент грузии
Адальби Шхагошев заявил, что США готовят в Грузии гражданскую войну Фото:
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Протесты в Грузии 2023

США используют опробованный сценарий для подготовки гражданской войны в Грузии. Как сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, украинских боевиков перебрасывают в Грузию.

«Вашингтон готовит большую гражданскую войну в Грузии. Это становится очевидным, когда с Украины боевики перебрасываются в Грузию, это уже случившийся факт», — рассказал Шхагошев РИА Новости. Таким образом он прокомментировал недавние события в Тбилиси.

Ранее сообщилось, что в Грузию прибыли сторонники бывшего грузинского президента Михаила Саакашвилли. Политическая группа принимала участие в боевых действиях на Украине. В ночь на 8 марта на улицы Тбилиси вышли протестующие. Акции начались после принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах парламентом страны.

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США используют опробованный сценарий для подготовки гражданской войны в Грузии. Как сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, украинских боевиков перебрасывают в Грузию. «Вашингтон готовит большую гражданскую войну в Грузии. Это становится очевидным, когда с Украины боевики перебрасываются в Грузию, это уже случившийся факт», — рассказал Шхагошев РИА Новости. Таким образом он прокомментировал недавние события в Тбилиси. Ранее сообщилось, что в Грузию прибыли сторонники бывшего грузинского президента Михаила Саакашвилли. Политическая группа принимала участие в боевых действиях на Украине. В ночь на 8 марта на улицы Тбилиси вышли протестующие. Акции начались после принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах парламентом страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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