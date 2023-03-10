РИАН: США готовят в Грузии гражданскую войну

США используют опробованный сценарий для подготовки гражданской войны в Грузии. Как сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, украинских боевиков перебрасывают в Грузию.
«Вашингтон готовит большую гражданскую войну в Грузии. Это становится очевидным, когда с Украины боевики перебрасываются в Грузию, это уже случившийся факт», — рассказал Шхагошев РИА Новости. Таким образом он прокомментировал недавние события в Тбилиси.
Ранее сообщилось, что в Грузию прибыли сторонники бывшего грузинского президента Михаила Саакашвилли. Политическая группа принимала участие в боевых действиях на Украине. В ночь на 8 марта на улицы Тбилиси вышли протестующие. Акции начались после принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах парламентом страны.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!