Компания из Челябинска попала под санкции Зеленского

11 марта 2023 в 03:54 Размер текста - 17 +

Зеленский ввел санкции против челябинского ООО «Либерти» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Челябинская компания «Либерти» попала в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Он опубликован на сайте главы украинского государства. «ООО „Либерти“, Челябинск, улица Героя России Яковлева, 9, помещение 1А. Срок санкций — 50 лет», — говорится в документе. Согласно данным из ЕГРЮЛ, ООО «Либерти» занимается капиталовложениями и венчурным инвестированием. В качестве учредителей указаны Умар Назарович Кремлев (вероятно, глава Международной ассоциации бокса, доля 25%), Марина Михайловна Максимова (доля 10%) и ООО «Экспресс Импорт» (доля 65%). Сам «Экспресс Импорт» на 50% принадлежит Александре Вайнштейн, дочери бывшего депутата Госдумы от Челябинской области, бизнесмена Сергея Вайнштейна. По данным на 2022 год, чистая прибыль «Либерти» составляла более 700 млн рублей. Активы компании составляют 1,5 млрд рублей. Санкции предполагают блокирование активов, ограничение на операции и прочие запреты. Ранее стало известно, что депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов и радиозавод «Полет» в Челябинске попали в десятый пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации. Под санкции Канады также попали пять уроженцев Челябинской области.

Челябинская компания «Либерти» попала в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Он опубликован на сайте главы украинского государства. «ООО „Либерти“, Челябинск, улица Героя России Яковлева, 9, помещение 1А. Срок санкций — 50 лет», — говорится в документе. Согласно данным из ЕГРЮЛ, ООО «Либерти» занимается капиталовложениями и венчурным инвестированием. В качестве учредителей указаны Умар Назарович Кремлев (вероятно, глава Международной ассоциации бокса, доля 25%), Марина Михайловна Максимова (доля 10%) и ООО «Экспресс Импорт» (доля 65%). Сам «Экспресс Импорт» на 50% принадлежит Александре Вайнштейн, дочери бывшего депутата Госдумы от Челябинской области, бизнесмена Сергея Вайнштейна. По данным на 2022 год, чистая прибыль «Либерти» составляла более 700 млн рублей. Активы компании составляют 1,5 млрд рублей. Санкции предполагают блокирование активов, ограничение на операции и прочие запреты. Ранее стало известно, что депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов и радиозавод «Полет» в Челябинске попали в десятый пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации. Под санкции Канады также попали пять уроженцев Челябинской области.