У Украины закончатся боеприпасы к лету этого года, уточнил Скотт Риттер Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Этим летом у Вооруженных сил Украины (ВСУ) кончатся боеприпасы, что приведет к их окончательному поражению. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Запад ничего не может сделать с нехваткой боеприпасов, как бы не пытались. Этим летом у Украины кончатся боеприпасы и когда это произойдет все будет кончено», — подчеркнул Скотт Риттер в эфире на youtube-канале Judge Napolitano — Judging Freedom. Также он уточнил, что в противовес украинской армии, Россия использует современное вооружение.

Ранее экс-разведчик Риттер предположил несколько исходов после победы РФ в конфликте с Украиной. По одному из сценариев развития событий, подчеркнул он, киевский режим ждет крах и новое правительство сдастся России. Также глава ЦРУ Уильям Бернс назвал следующие полгода самыми критичными для конфликта на Украине, передает телеканал 360. Схожую мысль высказывал и экс-посол США в Москве Майкл Макфол, сообщает «Национальная служба новостей».