Жителей возмутило новое оформление остановки общественного транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Курганцы пожаловались на оформление новой автобусной остановки. По словам местного жителя Андрея Вагина, расписание автобусов невозможно увидеть, не выйдя на проезжую часть. Фото остановочного павильона он разместил в своем telegram-канале «Обыкновенный Курганист».

«Для того, чтобы разглядеть график маршрутов, нужно выйти на проезжую часть. Остановка КГУ на Пролетарской», — написал мужчина.

Ранее пассажиров возмущало, что доски с расписанием новых маршрутов в рамках транспортной реформы в Кургане установлены слишком высоко. Глава города Елена Ситникова объясняла это тем, чтобы до табличек не смогли дотянуться вандалы.

С начала этого года в Кургане началась транспортная реформа, в рамках которой 40 новых автобусных маршрутов постепенно заменят 51 старый. По данным мэрии, до конца года планируют обновить около 33% автобусов. За первую неделю реформы жители оставили около 500 жалоб, связанных с движением автобусов.