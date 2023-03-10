10 марта 2023

В Кургане пожаловались на опасное оформление новой остановки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановочные комплексы. Курган, автобусная остановка, пассажир, автобус, ожидание автобуса
Жителей возмутило новое оформление остановки общественного транспорта Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Курганцы пожаловались на оформление новой автобусной остановки. По словам местного жителя Андрея Вагина, расписание автобусов невозможно увидеть, не выйдя на проезжую часть. Фото остановочного павильона он разместил в своем telegram-канале «Обыкновенный Курганист».

«Для того, чтобы разглядеть график маршрутов, нужно выйти на проезжую часть. Остановка КГУ на Пролетарской», — написал мужчина.

Ранее пассажиров возмущало, что доски с расписанием новых маршрутов в рамках транспортной реформы в Кургане установлены слишком высоко. Глава города Елена Ситникова объясняла это тем, чтобы до табличек не смогли дотянуться вандалы.

С начала этого года в Кургане началась транспортная реформа, в рамках которой 40 новых автобусных маршрутов постепенно заменят 51 старый. По данным мэрии, до конца года планируют обновить около 33% автобусов. За первую неделю реформы жители оставили около 500 жалоб, связанных с движением автобусов.

Чтобы увидеть расписание автобусов, нужно выйти на дорогу

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Курганцы пожаловались на оформление новой автобусной остановки. По словам местного жителя Андрея Вагина, расписание автобусов невозможно увидеть, не выйдя на проезжую часть. Фото остановочного павильона он разместил в своем telegram-канале «Обыкновенный Курганист». «Для того, чтобы разглядеть график маршрутов, нужно выйти на проезжую часть. Остановка КГУ на Пролетарской», — написал мужчина. Ранее пассажиров возмущало, что доски с расписанием новых маршрутов в рамках транспортной реформы в Кургане установлены слишком высоко. Глава города Елена Ситникова объясняла это тем, чтобы до табличек не смогли дотянуться вандалы. С начала этого года в Кургане началась транспортная реформа, в рамках которой 40 новых автобусных маршрутов постепенно заменят 51 старый. По данным мэрии, до конца года планируют обновить около 33% автобусов. За первую неделю реформы жители оставили около 500 жалоб, связанных с движением автобусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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