Полковник Алехин предупредил о начале важнейшей фазы СВО

12 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

В ближайшие месяцы станет ясно, сколько продлится СВО, сказал Геннадий Алехин Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Весенне-летняя кампания станет определяющей для СВО и отношений между Россией и НАТО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Весенне-летняя кампания становится важнейшей горячей фазой взаимоотношений России и НАТО. В ходе которой американцы уже поймут, смогут ли они остановить наше российское наступление или им придется, они будут вынуждены перейти к плану Б. Искать пути спасения самой государственности Украины. На мой взгляд, это сейчас вырисовывается. Ставки сделаны очень большие. Весенне-летняя кампания, на мой взгляд, будет иметь если не решающее, то определяющее значение в дальнейшем проведении и сроках СВО», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, украинская сторона уже начала подготовку. «Во первых, и распутицы не будет. Об этом говорят еще и другие факты. Они готовят по-прежнему два ударных корпуса в странах Восточной Европы и на территории самой Украины. Они пытаются создать два таких мощных ударных кулака: артиллерийский и танковый кулаки, чтобы нанести удар именно на Юге-Востоке. По-разному говорят, кто будет на юге, в районе Мелитополя, чтобы потом на Крым выходить. Кто говорит, что будет удар в другом месте. Об этом сейчас трудно судить. НАТОвцы их все время тянут, чтобы они быстрее после весенней распутицы атаковали. Настойчиво их туда тащат», — объяснил эксперт. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что через пару месяцев ожидается контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Если украинская армия решится на контрнаступление, то оно будет похоже на наступления нацистской Германии в финальной стадии Второй мировой войны, считает бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Весенне-летняя кампания станет определяющей для СВО и отношений между Россией и НАТО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Весенне-летняя кампания становится важнейшей горячей фазой взаимоотношений России и НАТО. В ходе которой американцы уже поймут, смогут ли они остановить наше российское наступление или им придется, они будут вынуждены перейти к плану Б. Искать пути спасения самой государственности Украины. На мой взгляд, это сейчас вырисовывается. Ставки сделаны очень большие. Весенне-летняя кампания, на мой взгляд, будет иметь если не решающее, то определяющее значение в дальнейшем проведении и сроках СВО», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, украинская сторона уже начала подготовку. «Во первых, и распутицы не будет. Об этом говорят еще и другие факты. Они готовят по-прежнему два ударных корпуса в странах Восточной Европы и на территории самой Украины. Они пытаются создать два таких мощных ударных кулака: артиллерийский и танковый кулаки, чтобы нанести удар именно на Юге-Востоке. По-разному говорят, кто будет на юге, в районе Мелитополя, чтобы потом на Крым выходить. Кто говорит, что будет удар в другом месте. Об этом сейчас трудно судить. НАТОвцы их все время тянут, чтобы они быстрее после весенней распутицы атаковали. Настойчиво их туда тащат», — объяснил эксперт. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что через пару месяцев ожидается контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Если украинская армия решится на контрнаступление, то оно будет похоже на наступления нацистской Германии в финальной стадии Второй мировой войны, считает бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.