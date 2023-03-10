10 марта 2023

В Свердловской области простились с бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим на СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с погибшим в ЛНР контрактником Арсением Бессоновым. Пермь, траур, прощание, флаг россии, гроб, воинские почести, флаг россии в гробу, прощание с погибшим в сво
Солдата похоронили с военными почестями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Храме во имя Святой великомученицы Екатерины в Красноуральске простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Вячеславом Жолобовым, погибшим во время специальной военной операции на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали родственники военнослужащего.

Солдата похоронили с военными почестями днем 11 марта, рассказали родственники бойца. Жолобов посмертно награжден медалью «За отвагу». По словам сестры военнослужащего, он отправился на фронт спецоперации 28 октября, а 8 марта пришло известие, что боец погиб в боях за Артемовск.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Храме во имя Святой великомученицы Екатерины в Красноуральске простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Вячеславом Жолобовым, погибшим во время специальной военной операции на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали родственники военнослужащего. Солдата похоронили с военными почестями днем 11 марта, рассказали родственники бойца. Жолобов посмертно награжден медалью «За отвагу». По словам сестры военнослужащего, он отправился на фронт спецоперации 28 октября, а 8 марта пришло известие, что боец погиб в боях за Артемовск. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...