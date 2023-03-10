В Свердловской области простились с бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим на СВО. Видео

11 марта 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Солдата похоронили с военными почестями Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Храме во имя Святой великомученицы Екатерины в Красноуральске простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Вячеславом Жолобовым, погибшим во время специальной военной операции на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали родственники военнослужащего. Солдата похоронили с военными почестями днем 11 марта, рассказали родственники бойца. Жолобов посмертно награжден медалью «За отвагу». По словам сестры военнослужащего, он отправился на фронт спецоперации 28 октября, а 8 марта пришло известие, что боец погиб в боях за Артемовск. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

В Храме во имя Святой великомученицы Екатерины в Красноуральске простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Вячеславом Жолобовым, погибшим во время специальной военной операции на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали родственники военнослужащего. Солдата похоронили с военными почестями днем 11 марта, рассказали родственники бойца. Жолобов посмертно награжден медалью «За отвагу». По словам сестры военнослужащего, он отправился на фронт спецоперации 28 октября, а 8 марта пришло известие, что боец погиб в боях за Артемовск. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.