ЧВК «Вагнер» находится в километре от центра Артемовска. Видео

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, солдат, служба в армии, подготовка мобилизованных
Евгений Пригожин рассказал, что российские военные находятся в километре от центра Бахмута Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» находится в километре от центра Бахмута (Артемовска). Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Вот около пятиэтажки, откуда дым идет — здание администрации города, центр города административный. До него один километр и двести метров», — объяснил Евгений Пригожин военному корреспонденту Александру Симонову. Видеозапись опубликована telegram-канале военкора.

В Бахмуте наблюдается напряженная обстановка, бои ведутся в центральных районах города, передает «Федеральная служба новостей». Российские военные контролируют более половины населенного пункта, город взят в полукольцо, основные магистрали находятся под боевым контролем российской армии.

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ЧВК «Вагнер» находится в километре от центра Бахмута (Артемовска). Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Вот около пятиэтажки, откуда дым идет — здание администрации города, центр города административный. До него один километр и двести метров», — объяснил Евгений Пригожин военному корреспонденту Александру Симонову. Видеозапись опубликована telegram-канале военкора. В Бахмуте наблюдается напряженная обстановка, бои ведутся в центральных районах города, передает «Федеральная служба новостей». Российские военные контролируют более половины населенного пункта, город взят в полукольцо, основные магистрали находятся под боевым контролем российской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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