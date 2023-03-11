ЧВК «Вагнер» находится в километре от центра Бахмута (Артемовска). Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Вот около пятиэтажки, откуда дым идет — здание администрации города, центр города административный. До него один километр и двести метров», — объяснил Евгений Пригожин военному корреспонденту Александру Симонову. Видеозапись опубликована telegram-канале военкора.
В Бахмуте наблюдается напряженная обстановка, бои ведутся в центральных районах города, передает «Федеральная служба новостей». Российские военные контролируют более половины населенного пункта, город взят в полукольцо, основные магистрали находятся под боевым контролем российской армии.
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