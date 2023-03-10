В ЯНАО закрыли движение автотранспорта по важному зимнику

В ЯНАО из-за погодных условий закрыли зимник Коротчаево — Красноселькуп

11 марта 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Закрыто движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО закрыли движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп с 18 часов 11 марта и до особого распоряжения. Об этом сообщает администрация Красноселькупского района. «Запрещено движение по автозимнику Коротчаево — Красноселькуп для всех видов транспортных средств с 18:00 часов 11 марта и до особого распоряжения. Закрытие связано со складывающимися погодными условиями», — сообщает пресс-служба районной администрации в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО ожидается усиление ветра. В Красноселькупском районе объявлено штормовое предупреждение.

В ЯНАО закрыли движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп с 18 часов 11 марта и до особого распоряжения. Об этом сообщает администрация Красноселькупского района. «Запрещено движение по автозимнику Коротчаево — Красноселькуп для всех видов транспортных средств с 18:00 часов 11 марта и до особого распоряжения. Закрытие связано со складывающимися погодными условиями», — сообщает пресс-служба районной администрации в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО ожидается усиление ветра. В Красноселькупском районе объявлено штормовое предупреждение.