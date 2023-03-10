В ЯНАО закрыли движение автотранспорта по важному зимнику

Закрыто движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп
В ЯНАО закрыли движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп с 18 часов 11 марта и до особого распоряжения. Об этом сообщает администрация Красноселькупского района.
«Запрещено движение по автозимнику Коротчаево — Красноселькуп для всех видов транспортных средств с 18:00 часов 11 марта и до особого распоряжения. Закрытие связано со складывающимися погодными условиями», — сообщает пресс-служба районной администрации в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО ожидается усиление ветра. В Красноселькупском районе объявлено штормовое предупреждение.
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