10 марта 2023
09 марта 2023

В ЯНАО закрыли движение автотранспорта по важному зимнику

В ЯНАО из-за погодных условий закрыли зимник Коротчаево — Красноселькуп
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
Закрыто движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп Фото:

В ЯНАО закрыли движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп с 18 часов 11 марта и до особого распоряжения. Об этом сообщает администрация Красноселькупского района.

«Запрещено движение по автозимнику Коротчаево — Красноселькуп для всех видов транспортных средств с 18:00 часов 11 марта и до особого распоряжения. Закрытие связано со складывающимися погодными условиями», — сообщает пресс-служба районной администрации в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО ожидается усиление ветра. В Красноселькупском районе объявлено штормовое предупреждение.

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В ЯНАО закрыли движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп с 18 часов 11 марта и до особого распоряжения. Об этом сообщает администрация Красноселькупского района. «Запрещено движение по автозимнику Коротчаево — Красноселькуп для всех видов транспортных средств с 18:00 часов 11 марта и до особого распоряжения. Закрытие связано со складывающимися погодными условиями», — сообщает пресс-служба районной администрации в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО ожидается усиление ветра. В Красноселькупском районе объявлено штормовое предупреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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