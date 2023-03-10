Челябинский губернатор поручил разобраться с падением льда с крыш на детей

11 марта 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Текслер заявил, что выходных для осмотра крыш быть не может Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил разобраться с падением льда с крыш на детей. Об этом глава региона написал в соцсетях «Сразу два вопиющих случая падения льда с крыш зданий на детей — в Нагайбакском районе и Магнитогорске. Ребенка из Фершампенуаза спасти не удалось. Следствие выводы сделает, я же поручил провести служебные проверки. Виновные обязательно понесут наказание. Еще одно поручение главам и ответственным коммунальным службам. Нужно немедленно обследовать кровли муниципальных объектов и многоквартирных домов. Выходных в этом вопросе быть не может. Второй раз предупреждать не стану — полетят головы. Где видите недоработки, пишите, будем реагировать», — написал Текслер в своем telegram-канале. Вчера, 10 марта, как сообщало URA.RU глыба льда упала на голову школьнику с крыши ФОКа в Фершампенуазе, который погиб от полученной травмы. СУ СК России по Челябинской области вчера же возбудил уголовное дело по этому факту. Сегодня, 11 марта, дело взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Информация о втором случае травмирования ребенка льдом, упавшим с крыши в Магнитогорске, сегодня с утра распространялась в соцсетях.

Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил разобраться с падением льда с крыш на детей. Об этом глава региона написал в соцсетях «Сразу два вопиющих случая падения льда с крыш зданий на детей — в Нагайбакском районе и Магнитогорске. Ребенка из Фершампенуаза спасти не удалось. Следствие выводы сделает, я же поручил провести служебные проверки. Виновные обязательно понесут наказание. Еще одно поручение главам и ответственным коммунальным службам. Нужно немедленно обследовать кровли муниципальных объектов и многоквартирных домов. Выходных в этом вопросе быть не может. Второй раз предупреждать не стану — полетят головы. Где видите недоработки, пишите, будем реагировать», — написал Текслер в своем telegram-канале. Вчера, 10 марта, как сообщало URA.RU глыба льда упала на голову школьнику с крыши ФОКа в Фершампенуазе, который погиб от полученной травмы. СУ СК России по Челябинской области вчера же возбудил уголовное дело по этому факту. Сегодня, 11 марта, дело взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Информация о втором случае травмирования ребенка льдом, упавшим с крыши в Магнитогорске, сегодня с утра распространялась в соцсетях.