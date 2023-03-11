Политолог объяснил бесполезность попыток РФ доказать правду по подрывам «Северных потоков»

Работа России в Совбезе ООН по вопросу о подрыве «Северных потоков» доказывает готовность страны к открытому расследованию теракта, однако Германия, Швеция и Дания показали, что стремятся избавиться от улик, чтобы скрыть реального виновника. Такое мнение высказал политолог Алексей Ванифатов.
«Предоставление переписки с Германией, Швецией и Данией о подрывах на „Северных потоках“ членам Совета безопасности ООН, показывает стремление России к открытому и полному расследованию с участием всех заинтересованных стран. На мой взгляд, в глобальном плане это мало что изменит. Расследование указанных стран, безусловно, направлено на подчищение и уничтожение улик о том, кто взорвал „Северные потоки“ на самом деле», — сказал Ванифатов в беседе с РИАМО.
Политолог считает, что Россию допустят к расследованию теракта только в том случае, когда появится уверенность, что виновников невозможно идентифицировать. Он отметил, что версия с проукраинской группировкой — всего лишь попытка ввести РФ в заблуждение.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о намерениях распространить среди членов Совета Безопасности всемирной организации переписку с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования диверсии на «Северных потоках», пишет RT. По данным американской газеты The New York Times, взрывы на газопроводах могла организовать проукраинская группировка, сообщает телеканал 360. В Кремле усомнились в такой версии США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения «вбросами», которые выпустили иностранные СМИ для отвлечения внимания.
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Работа России в Совбезе ООН по вопросу о подрыве «Северных потоков» доказывает готовность страны к открытому расследованию теракта, однако Германия, Швеция и Дания показали, что стремятся избавиться от улик, чтобы скрыть реального виновника. Такое мнение высказал политолог Алексей Ванифатов. «Предоставление переписки с Германией, Швецией и Данией о подрывах на „Северных потоках“ членам Совета безопасности ООН, показывает стремление России к открытому и полному расследованию с участием всех заинтересованных стран. На мой взгляд, в глобальном плане это мало что изменит. Расследование указанных стран, безусловно, направлено на подчищение и уничтожение улик о том, кто взорвал „Северные потоки“ на самом деле», — сказал Ванифатов в беседе с РИАМО. Политолог считает, что Россию допустят к расследованию теракта только в том случае, когда появится уверенность, что виновников невозможно идентифицировать. Он отметил, что версия с проукраинской группировкой — всего лишь попытка ввести РФ в заблуждение. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о намерениях распространить среди членов Совета Безопасности всемирной организации переписку с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования диверсии на «Северных потоках», пишет RT. По данным американской газеты The New York Times, взрывы на газопроводах могла организовать проукраинская группировка, сообщает телеканал 360. В Кремле усомнились в такой версии США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения «вбросами», которые выпустили иностранные СМИ для отвлечения внимания.