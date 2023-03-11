Исаков привез в зону СВО необходимые вещи и автомобиль УАЗ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выполнил просьбу мобилизованного из Сургута Александра Попушного и доставил в зону СВО необходимое оборудование, снаряжение и автомобиль УАЗ. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.

«В феврале мобилизованный из Сургута Александр Попушной обратился к землякам с просьбой помочь его артиллерийской батарее с оборудованием и снаряжением. Военнослужащий описал, что необходимо солдатам из Югры — от печей, генераторов, лопат и бензопил до приборов ночного виденья и автомобиля УАЗ. И я, конечно, не смог пройти мимо этого обращения», — говорится в сообщении сенатора.

Груз был собран в короткие сроки. Во время визита в зону СВО Исаков передал его военнослужащим из ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков подарил подразделению «Барс 13», где служит его ученик, микроавтобус УАЗ. Ярослав Манцевич пришел в спортивную секцию к Исакову в 1996 году, а феврале этого года связался с бывшим тренером и рассказал, что служит добровольцем на Донбассе и попросил оказать содействие в приобретении автомобиля.