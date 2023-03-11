FA: Украина довела европейскую оборону до ужасающего состояния

12 марта 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине выявил слабость европейского оборонного комплекса Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине продемонстрировал ужасное состояние европейской обороны, сейчас запасы значительно истощились из-за помощи ВСУ. Такое мнение высказали в своей статье для американского журнала Foreign Affairs обозреватели Макс Брегманн и София Беш. «Конфликт на Украине выявил ужасающее состояние европейской обороны. Последние два десятилетия Европа недостаточно инвестировала в армию, а те небольшие средства, что все же выделялись, имели целью создание гуманитарных, <…> контртеррористических миссий вдали от дома», — пишут обозреватели издания в своей статье. Как утверждают авторы, европейские силы сейчас находятся в худшем состоянии, чем было ранее. По их словам, пытаясь перевооружиться, Европа обнаружила, что ее оборонная промышленность не соответствует поставленной цели. Ранее стало известно, что Польша надеется до 2035 года создать самую мощную армию в Европе. Для этого власти страны планируют закупить оружие на сумму в 117 миллиардов долларов и увеличить войска до 300 тысяч военнослужащих. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз почти полностью лишился своих военных запасов в первые полгода после начала СВО, пишет «Царьград».

Конфликт на Украине продемонстрировал ужасное состояние европейской обороны, сейчас запасы значительно истощились из-за помощи ВСУ. Такое мнение высказали в своей статье для американского журнала Foreign Affairs обозреватели Макс Брегманн и София Беш. «Конфликт на Украине выявил ужасающее состояние европейской обороны. Последние два десятилетия Европа недостаточно инвестировала в армию, а те небольшие средства, что все же выделялись, имели целью создание гуманитарных, <…> контртеррористических миссий вдали от дома», — пишут обозреватели издания в своей статье. Как утверждают авторы, европейские силы сейчас находятся в худшем состоянии, чем было ранее. По их словам, пытаясь перевооружиться, Европа обнаружила, что ее оборонная промышленность не соответствует поставленной цели. Ранее стало известно, что Польша надеется до 2035 года создать самую мощную армию в Европе. Для этого власти страны планируют закупить оружие на сумму в 117 миллиардов долларов и увеличить войска до 300 тысяч военнослужащих. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз почти полностью лишился своих военных запасов в первые полгода после начала СВО, пишет «Царьград».