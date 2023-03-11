Власти Киева обманным путем хотят привлечь украинцев на Каховскую ГЭС

Киев под предлогом угрозы взрыва Запорожской атомной электростанции (АЭС) хочет завести своих людей на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об этом сообщил осведомленный источник.
«По информации источников в украинском военном командовании, Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ российских специалистов, работающих там, к восстановительным работам», — сказал собеседник РИА Новости. По его словам, Украине нужно завести на станцию своих специалистов под предлогом осуществления восстановительных работ. Он уверен, что Киев специально обостряет проблему Каховской ГЭС.
Как указал источник агентства, сейчас украинская сторона осуществляет сброс воды из Каховского водохранилища. Такие действия приведут к частичному обмелению водных объектов, считает собеседник.
Ранее Украина устроила провокацию на ЗАЭС. Власти Запорожья потребовали от Киева прекратить блокировать подачу воды в Каховское водохранилище, на котором находится Запорожская АЭС, передает RT.
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