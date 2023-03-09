Украинский «Энергоатом» обесточил Запорожскую АЭС, создав угрозу катастрофы

В украинской компании «Энергоатоме» сообщили, что подача электричества на Запорожскую АЭС прекращена, из-за чего возникла угроза радиационной катастрофы. Власти Запорожской области, подконтрольной РФ, заявили, что Украина устроила провокацию.
«Сейчас станция обесточена и перешла в режим блэкаута, пятый и шестой энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток. В случае невозможности обновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира», — передает «Энергоатом» в своем telegram-канале. Власти региона опровергли информацию об этом, сообщает РИА Новости.
Член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что Украина отключила последнюю линию электропередач, которая питала станцию. Из-за этого АЭС перевели на дизельные генераторы. Он призвал международное сообщество повлиять на ситуацию, так как обесточивание АЭС является провокацией.
URA.RU направило запрос в «Росатом». На момент публикации материала ответа не поступило.
ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, так как станция перешла под управление РФ в ходе спецоперации на Украине. Запорожская область вошла в состав РФ, но часть региона находится под контролем Киева. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно выражали обеспокоенность из-за обстановки на станции и обстрелах, но не обвиняли ни одну из сторон в этом.
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В украинской компании «Энергоатоме» сообщили, что подача электричества на Запорожскую АЭС прекращена, из-за чего возникла угроза радиационной катастрофы. Власти Запорожской области, подконтрольной РФ, заявили, что Украина устроила провокацию. «Сейчас станция обесточена и перешла в режим блэкаута, пятый и шестой энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток. В случае невозможности обновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира», — передает «Энергоатом» в своем telegram-канале. Власти региона опровергли информацию об этом, сообщает РИА Новости. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что Украина отключила последнюю линию электропередач, которая питала станцию. Из-за этого АЭС перевели на дизельные генераторы. Он призвал международное сообщество повлиять на ситуацию, так как обесточивание АЭС является провокацией. URA.RU направило запрос в «Росатом». На момент публикации материала ответа не поступило. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, так как станция перешла под управление РФ в ходе спецоперации на Украине. Запорожская область вошла в состав РФ, но часть региона находится под контролем Киева. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно выражали обеспокоенность из-за обстановки на станции и обстрелах, но не обвиняли ни одну из сторон в этом.