Украинский «Энергоатом» обесточил Запорожскую АЭС, создав угрозу катастрофы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Пятый и шестой энергоблоки переводят в холодное состояние, заявили на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В украинской компании «Энергоатоме» сообщили, что подача электричества на Запорожскую АЭС прекращена, из-за чего возникла угроза радиационной катастрофы. Власти Запорожской области, подконтрольной РФ, заявили, что Украина устроила провокацию.

«Сейчас станция обесточена и перешла в режим блэкаута, пятый и шестой энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток. В случае невозможности обновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира», — передает «Энергоатом» в своем telegram-канале. Власти региона опровергли информацию об этом, сообщает РИА Новости.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что Украина отключила последнюю линию электропередач, которая питала станцию. Из-за этого АЭС перевели на дизельные генераторы. Он призвал международное сообщество повлиять на ситуацию, так как обесточивание АЭС является провокацией.

URA.RU направило запрос в «Росатом». На момент публикации материала ответа не поступило.

ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, так как станция перешла под управление РФ в ходе спецоперации на Украине. Запорожская область вошла в состав РФ, но часть региона находится под контролем Киева. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно выражали обеспокоенность из-за обстановки на станции и обстрелах, но не обвиняли ни одну из сторон в этом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В украинской компании «Энергоатоме» сообщили, что подача электричества на Запорожскую АЭС прекращена, из-за чего возникла угроза радиационной катастрофы. Власти Запорожской области, подконтрольной РФ, заявили, что Украина устроила провокацию. «Сейчас станция обесточена и перешла в режим блэкаута, пятый и шестой энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток. В случае невозможности обновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира», — передает «Энергоатом» в своем telegram-канале. Власти региона опровергли информацию об этом, сообщает РИА Новости. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что Украина отключила последнюю линию электропередач, которая питала станцию. Из-за этого АЭС перевели на дизельные генераторы. Он призвал международное сообщество повлиять на ситуацию, так как обесточивание АЭС является провокацией. URA.RU направило запрос в «Росатом». На момент публикации материала ответа не поступило. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, так как станция перешла под управление РФ в ходе спецоперации на Украине. Запорожская область вошла в состав РФ, но часть региона находится под контролем Киева. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно выражали обеспокоенность из-за обстановки на станции и обстрелах, но не обвиняли ни одну из сторон в этом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...