Из тех наций, которые участвуют в конфликте на Украине, русские единственные, кто реально стремится к миру. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Русские — единственная нация, которая стремится к мирному исходу. Единственная нация, которая поддержала Минские соглашения», — заявил Риттер в эфире youtube-канала U.S. Tour of Duty. Он напомнил, что именно украинские власти ранее утверждали, что «дети Донбасса будут сидеть в подвалах». Также США всячески не поддерживали ни одно стремление к мирному урегулированию, так как жаждали начала войны с Россией, используя в качестве посредника Украину, пообещав ей вступление в НАТО, заключил Скотт Риттер.
Ранее в Китае нашли объяснение безудержному стремлению Вашингтона к войне на международной арене. Такая направленность в американской политике сложилась в результате нахождения в рядах советников президента США Джо Байдена военных генералов и адмиралов, настроенных исключительно на военные способы решения вопросов.
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Из тех наций, которые участвуют в конфликте на Украине, русские единственные, кто реально стремится к миру. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Русские — единственная нация, которая стремится к мирному исходу. Единственная нация, которая поддержала Минские соглашения», — заявил Риттер в эфире youtube-канала U.S. Tour of Duty. Он напомнил, что именно украинские власти ранее утверждали, что «дети Донбасса будут сидеть в подвалах». Также США всячески не поддерживали ни одно стремление к мирному урегулированию, так как жаждали начала войны с Россией, используя в качестве посредника Украину, пообещав ей вступление в НАТО, заключил Скотт Риттер. Ранее в Китае нашли объяснение безудержному стремлению Вашингтона к войне на международной арене. Такая направленность в американской политике сложилась в результате нахождения в рядах советников президента США Джо Байдена военных генералов и адмиралов, настроенных исключительно на военные способы решения вопросов.