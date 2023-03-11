Пригожину предложили покупать оружие и боеприпасы за границей

12 марта 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» имеет полное право закупать оружие за границей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина имеет полное право закупать любое оружие за границей и использовать его в боевых действиях. Таким образом вагнеровцы не будут испытывать дефицита в вооружениях и боеприпасах. «Пригожин вполне может договориться с зарубежными поставщиками и получать то оружие, которое устроит его командиров и бойцов не зависимо от того, принято ли оно на вооружение в РФ или нет», — говорится в материале argumenti.ru. Там добавили, что такая возможность у ЧВК «Вагнер» появляется из-за того, что частные военные компании не связаны обязательствами воевать только тем оружием, которое используют Вооруженные силы России (ВС РФ). Автор материала посоветовал Евгению Пригожину обратить внимание на недавно разработанные китайские системы для боевого применения роев барражирующих боеприпасов, а также на беспилотники различных типов. Ранее ЧВК «Вагнер» столкнулась с дефицитом боеприпасов. Основатель частной военной компании Евгений Пригожин пожаловался об этом в Минобороны РФ, после чего проблема была решена.

ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина имеет полное право закупать любое оружие за границей и использовать его в боевых действиях. Таким образом вагнеровцы не будут испытывать дефицита в вооружениях и боеприпасах. «Пригожин вполне может договориться с зарубежными поставщиками и получать то оружие, которое устроит его командиров и бойцов не зависимо от того, принято ли оно на вооружение в РФ или нет», — говорится в материале argumenti.ru. Там добавили, что такая возможность у ЧВК «Вагнер» появляется из-за того, что частные военные компании не связаны обязательствами воевать только тем оружием, которое используют Вооруженные силы России (ВС РФ). Автор материала посоветовал Евгению Пригожину обратить внимание на недавно разработанные китайские системы для боевого применения роев барражирующих боеприпасов, а также на беспилотники различных типов. Ранее ЧВК «Вагнер» столкнулась с дефицитом боеприпасов. Основатель частной военной компании Евгений Пригожин пожаловался об этом в Минобороны РФ, после чего проблема была решена.