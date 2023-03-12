Власти Украины хотят увеличить военные расходы на 13,6 млрд долларов

Военные расходы в 2023 году на Украине увеличат на 500 млрд гривен Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бюджет Украины на 2023 год хотят пересмотреть, увеличив военные расходы на 500 млрд гривен (13,6 млрд долларов). О планах украинских властей сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Бюджет 2023 года планируется изменить. Будут увеличены военные расходы на более чем полтриллиона гривен. Да, это не ошибка, увеличение на 500+ млрд гривен», — написал депутат в своем telegram-канале.

США и другие западные страны активно помогают Украине финансами и оружием с начала спецоперации РФ. Как сообщал президент России Владимир Путин, ее цель — защита мирного населения Донбасса. Согласно данным The Hill, США за год потратили на помощь Украине 77,5 миллиарда долларов. При этом помощник американского министра обороны Селест Уолландер призывала, чтобы Киев сам оплачивал поставки.