Украина готовит контрнаступление

Ожесточенные бои за Бахмут (Артемовск) позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) выиграть время и вести подготовку к проведению собственного контрнаступления. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
«Украина готовится к контрнаступлению», — передает слова Сырского Bild. В комментарии AFP он добавил, что продолжающиеся бои за Бахмут помогают украинскому командованию несколько выиграть время и использовать его для подготовки к контрнаступательным действиям.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о готовящемся контрнаступлении ВСУ в Бахмуте. Он заявил, что это не является для командования ЧВК секретом и оно делает все, чтобы тщательно к нему подготовиться.
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Ожесточенные бои за Бахмут (Артемовск) позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) выиграть время и вести подготовку к проведению собственного контрнаступления. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. «Украина готовится к контрнаступлению», — передает слова Сырского Bild. В комментарии AFP он добавил, что продолжающиеся бои за Бахмут помогают украинскому командованию несколько выиграть время и использовать его для подготовки к контрнаступательным действиям. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о готовящемся контрнаступлении ВСУ в Бахмуте. Он заявил, что это не является для командования ЧВК секретом и оно делает все, чтобы тщательно к нему подготовиться.