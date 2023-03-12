Украина готовит контрнаступление

ВСУ ведут подготовку к будущему наступлению, заявил Александр Сырский Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ожесточенные бои за Бахмут (Артемовск) позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) выиграть время и вести подготовку к проведению собственного контрнаступления. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

«Украина готовится к контрнаступлению», — передает слова Сырского Bild . В комментарии AFP он добавил, что продолжающиеся бои за Бахмут помогают украинскому командованию несколько выиграть время и использовать его для подготовки к контрнаступательным действиям.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о готовящемся контрнаступлении ВСУ в Бахмуте. Он заявил, что это не является для командования ЧВК секретом и оно делает все, чтобы тщательно к нему подготовиться.