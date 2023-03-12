Минобороны: армия РФ уничтожила склад боеприпасов ВСУ на заводе «Укрэнергочермет»

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Российская армия поразила пункты управления ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия уничтожила склад с боеприпасами украинской армии на заводе «Укрэнергочермет» в районе Запорожья. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В районах населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево ДНР поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия „Укрэнергочермет“», — заявили в Минобороны РФ.

Ранее власти Запорожья отметили, что Украина стянула 40 тысяч военных на этом направлении и готовится к атаке. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что наступление ВСУ на запорожском направлении будет фатальным шагом для Украины.

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Российская армия уничтожила склад с боеприпасами украинской армии на заводе «Укрэнергочермет» в районе Запорожья. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В районах населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево ДНР поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия „Укрэнергочермет“», — заявили в Минобороны РФ. Ранее власти Запорожья отметили, что Украина стянула 40 тысяч военных на этом направлении и готовится к атаке. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что наступление ВСУ на запорожском направлении будет фатальным шагом для Украины.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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