Минобороны: армия РФ уничтожила склад боеприпасов ВСУ на заводе «Укрэнергочермет»

12 марта 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Российская армия поразила пункты управления ВСУ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия уничтожила склад с боеприпасами украинской армии на заводе «Укрэнергочермет» в районе Запорожья. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В районах населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево ДНР поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия „Укрэнергочермет“», — заявили в Минобороны РФ . Ранее власти Запорожья отметили, что Украина стянула 40 тысяч военных на этом направлении и готовится к атаке. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что наступление ВСУ на запорожском направлении будет фатальным шагом для Украины.

Российская армия уничтожила склад с боеприпасами украинской армии на заводе «Укрэнергочермет» в районе Запорожья. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В районах населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево ДНР поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия „Укрэнергочермет“», — заявили в Минобороны РФ. Ранее власти Запорожья отметили, что Украина стянула 40 тысяч военных на этом направлении и готовится к атаке. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что наступление ВСУ на запорожском направлении будет фатальным шагом для Украины.