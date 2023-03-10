В Запорожье указали на фатальный для Зеленского шаг

Рогов: наступление ВСУ на запорожском направлении станет для Киева фатальным

10 марта 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Наступление на запорожском направлении может стать концом режима Зеленского, считает Владимир Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторгнутся в Запорожскую область, это станет для них фатальным решением. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Если [президент Украины Владимир] Зеленский начнет наступление в Запорожской области, оно может стать фатальным для всего киевского режима», — подчеркнул Владимир Рогов, передают РИА Новости. Он обратил внимание, что если ВСУ начнут наступление, то получат сполна от российской армии. И данное решение для Украины станет фатальным, добавил собеседник. Ранее Рогов сообщал, что украинские войска стягивают свои силы на запорожское направление. По его мнению, сейчас там находятся до 23 тысяч украинских бойцов. Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, а также территориями Донецкой и Луганской народных республик. Референдумы проходили с 23 по 27 сентября 2022 года. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса.

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторгнутся в Запорожскую область, это станет для них фатальным решением. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Если [президент Украины Владимир] Зеленский начнет наступление в Запорожской области, оно может стать фатальным для всего киевского режима», — подчеркнул Владимир Рогов, передают РИА Новости. Он обратил внимание, что если ВСУ начнут наступление, то получат сполна от российской армии. И данное решение для Украины станет фатальным, добавил собеседник. Ранее Рогов сообщал, что украинские войска стягивают свои силы на запорожское направление. По его мнению, сейчас там находятся до 23 тысяч украинских бойцов. Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью, а также территориями Донецкой и Луганской народных республик. Референдумы проходили с 23 по 27 сентября 2022 года. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса.