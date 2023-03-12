12 марта 2023

В Госдуме заявили, что Россия не будет запрещать украинскую культуру

Депутат Госдумы Матвейчев: Россия не собирается отменять культуру Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция РАПК, Метрополь. Москва, матвейчев олег
В Госдуме не хотят вводить запрет на украинскую культуру, отметил Олег Матвейчев Фото:
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В России не будут запрещать украинскую культуру на законодательном уровне. Об этом URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Даже если бы на каком-то реальном детском утреннике зазвучала какая-то украинская песня в России, ни к какому запрету это не ведет. Можно говорить о том, что данный руководитель этого учреждения, детского сада или школы не совсем понимает политический момент, и что не нужно провоцировать сейчас все эти вещи, и к нему персонально вопросы задавать. Отменять поэзию, культуру мы не собираемся. Мы не берем пример с нацистов украинских или американских, которые отменили Россию. Они для нас точно не пример, поэтому мы никакими культурами отмены баловаться не собираемся», — сказал Олег Матвейчев.

Ранее депутат Госдумы Николай Осадчий выступал за запрет творчества украинских артистов, которые придерживаются антироссийских взглядов. При этом в ХМАО Мэрия Урая запретила соцучреждениям и владельцам общепита включать песни музыкантов, выступающих против СВО.

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В России не будут запрещать украинскую культуру на законодательном уровне. Об этом URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Даже если бы на каком-то реальном детском утреннике зазвучала какая-то украинская песня в России, ни к какому запрету это не ведет. Можно говорить о том, что данный руководитель этого учреждения, детского сада или школы не совсем понимает политический момент, и что не нужно провоцировать сейчас все эти вещи, и к нему персонально вопросы задавать. Отменять поэзию, культуру мы не собираемся. Мы не берем пример с нацистов украинских или американских, которые отменили Россию. Они для нас точно не пример, поэтому мы никакими культурами отмены баловаться не собираемся», — сказал Олег Матвейчев. Ранее депутат Госдумы Николай Осадчий выступал за запрет творчества украинских артистов, которые придерживаются антироссийских взглядов. При этом в ХМАО Мэрия Урая запретила соцучреждениям и владельцам общепита включать песни музыкантов, выступающих против СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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