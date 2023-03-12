В Болгарии замечена натовская боевая техника, которая направляется на Украину

Непрерывная колонна грузовиков с военной техникой НАТО была замечена на пограничном контрольно-пропускном пункте в болгарском селе Капитан-Петко-Войвода. Боевая техника прибывает из Греции и направляется на Украину через Румынию. Об этом сообщают источники болгарского издания Objective.BG.
«Танки, бронетранспортеры, грузовики и всевозможные военные машины погружены на платформы грузовиков с румынской регистрацией. Они проходят через нашу границу без досмотра. Машины принадлежат НАТО. Они загружаются в порту Александруполиса и направляются на Украину», — отмечают журналисты издания.
Известно, что техника движется по всему маршруту от границы с Грецией между Орменио, Орестиадой, Суфли и Александруполисом в сторону Болгарии. В обратном направлении грузовики едут уже без груза, чтобы забрать из порта «новую порцию оборудования НАТО».
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад начал активно поддерживать Киев, предоставляя ему вооружение в огромных количествах. Ранее служба внешней разведки России уничтожила большую часть техники, которую НАТО предоставила Украине. Кроме того, в материале американского издания Newsweek говорилось о том, что затягивание сроков поставок боеприпасов на Украину делает технику НАТО бесполезной для ВСУ.
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