В Болгарии замечена натовская боевая техника, которая направляется на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, военная техника, нато, nato, поставка вооружения
В Болгарии заметили военную технику, направляемую в Киев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Непрерывная колонна грузовиков с военной техникой НАТО была замечена на пограничном контрольно-пропускном пункте в болгарском селе Капитан-Петко-Войвода. Боевая техника прибывает из Греции и направляется на Украину через Румынию. Об этом сообщают источники болгарского издания Objective.BG.

«Танки, бронетранспортеры, грузовики и всевозможные военные машины погружены на платформы грузовиков с румынской регистрацией. Они проходят через нашу границу без досмотра. Машины принадлежат НАТО. Они загружаются в порту Александруполиса и направляются на Украину», — отмечают журналисты издания.

Известно, что техника движется по всему маршруту от границы с Грецией между Орменио, Орестиадой, Суфли и Александруполисом в сторону Болгарии. В обратном направлении грузовики едут уже без груза, чтобы забрать из порта «новую порцию оборудования НАТО».

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад начал активно поддерживать Киев, предоставляя ему вооружение в огромных количествах. Ранее служба внешней разведки России уничтожила большую часть техники, которую НАТО предоставила Украине. Кроме того, в материале американского издания Newsweek говорилось о том, что затягивание сроков поставок боеприпасов на Украину делает технику НАТО бесполезной для ВСУ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Непрерывная колонна грузовиков с военной техникой НАТО была замечена на пограничном контрольно-пропускном пункте в болгарском селе Капитан-Петко-Войвода. Боевая техника прибывает из Греции и направляется на Украину через Румынию. Об этом сообщают источники болгарского издания Objective.BG. «Танки, бронетранспортеры, грузовики и всевозможные военные машины погружены на платформы грузовиков с румынской регистрацией. Они проходят через нашу границу без досмотра. Машины принадлежат НАТО. Они загружаются в порту Александруполиса и направляются на Украину», — отмечают журналисты издания. Известно, что техника движется по всему маршруту от границы с Грецией между Орменио, Орестиадой, Суфли и Александруполисом в сторону Болгарии. В обратном направлении грузовики едут уже без груза, чтобы забрать из порта «новую порцию оборудования НАТО». После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад начал активно поддерживать Киев, предоставляя ему вооружение в огромных количествах. Ранее служба внешней разведки России уничтожила большую часть техники, которую НАТО предоставила Украине. Кроме того, в материале американского издания Newsweek говорилось о том, что затягивание сроков поставок боеприпасов на Украину делает технику НАТО бесполезной для ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...