В Болгарии замечена натовская боевая техника, которая направляется на Украину

12 марта 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

В Болгарии заметили военную технику, направляемую в Киев Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Непрерывная колонна грузовиков с военной техникой НАТО была замечена на пограничном контрольно-пропускном пункте в болгарском селе Капитан-Петко-Войвода. Боевая техника прибывает из Греции и направляется на Украину через Румынию. Об этом сообщают источники болгарского издания Objective.BG. «Танки, бронетранспортеры, грузовики и всевозможные военные машины погружены на платформы грузовиков с румынской регистрацией. Они проходят через нашу границу без досмотра. Машины принадлежат НАТО. Они загружаются в порту Александруполиса и направляются на Украину», — отмечают журналисты издания. Известно, что техника движется по всему маршруту от границы с Грецией между Орменио, Орестиадой, Суфли и Александруполисом в сторону Болгарии. В обратном направлении грузовики едут уже без груза, чтобы забрать из порта «новую порцию оборудования НАТО». После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад начал активно поддерживать Киев, предоставляя ему вооружение в огромных количествах. Ранее служба внешней разведки России уничтожила большую часть техники, которую НАТО предоставила Украине. Кроме того, в материале американского издания Newsweek говорилось о том, что затягивание сроков поставок боеприпасов на Украину делает технику НАТО бесполезной для ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Непрерывная колонна грузовиков с военной техникой НАТО была замечена на пограничном контрольно-пропускном пункте в болгарском селе Капитан-Петко-Войвода. Боевая техника прибывает из Греции и направляется на Украину через Румынию. Об этом сообщают источники болгарского издания Objective.BG. «Танки, бронетранспортеры, грузовики и всевозможные военные машины погружены на платформы грузовиков с румынской регистрацией. Они проходят через нашу границу без досмотра. Машины принадлежат НАТО. Они загружаются в порту Александруполиса и направляются на Украину», — отмечают журналисты издания. Известно, что техника движется по всему маршруту от границы с Грецией между Орменио, Орестиадой, Суфли и Александруполисом в сторону Болгарии. В обратном направлении грузовики едут уже без груза, чтобы забрать из порта «новую порцию оборудования НАТО». После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад начал активно поддерживать Киев, предоставляя ему вооружение в огромных количествах. Ранее служба внешней разведки России уничтожила большую часть техники, которую НАТО предоставила Украине. Кроме того, в материале американского издания Newsweek говорилось о том, что затягивание сроков поставок боеприпасов на Украину делает технику НАТО бесполезной для ВСУ.