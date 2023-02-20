Российская разведка сообщила об уничтожении большей части техники НАТО на Украине

20 февраля 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Украина получила более миллиона снарядов от НАТО с декабря прошлого года, заявили в СВР Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба внешней разведки РФ уничтожила большую часть техники, которую НАТО предоставила Украине. По данным СВР, с декабря 2021 года Североатлантический альянс передал Киеву более тысячи комплексов противовоздушной обороны. Также Запад передал ВСУ БМП, артиллерийское оружие и танки. «Российские военные уничтожили большую часть переданной Западом Украине военной техники», — сообщили в Службе внешней разведки, передает РИА Новости. Также в СВР заявили, что с декабря прошлого года НАТО передала Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем. Кроме того, украинская сторона получила от Запада более 9000 ракет к РСЗО, а также более миллиона танковых снарядов. После на чала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад начал активно поддерживать Киев, предоставляя ему вооружение в огромных количествах. Однако не так давно, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за помощи украинской стороне, запасы вооружения стран альянса и Евросоюза истощились, передает RT.

Служба внешней разведки РФ уничтожила большую часть техники, которую НАТО предоставила Украине. По данным СВР, с декабря 2021 года Североатлантический альянс передал Киеву более тысячи комплексов противовоздушной обороны. Также Запад передал ВСУ БМП, артиллерийское оружие и танки. «Российские военные уничтожили большую часть переданной Западом Украине военной техники», — сообщили в Службе внешней разведки, передает РИА Новости. Также в СВР заявили, что с декабря прошлого года НАТО передала Украине 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем. Кроме того, украинская сторона получила от Запада более 9000 ракет к РСЗО, а также более миллиона танковых снарядов. После на чала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад начал активно поддерживать Киев, предоставляя ему вооружение в огромных количествах. Однако не так давно, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за помощи украинской стороне, запасы вооружения стран альянса и Евросоюза истощились, передает RT.