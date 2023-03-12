Премьер Грузии жестко ответил Зеленскому на поддержку протестов в Тбилиси

Премьер Грузии Гарибашвили посоветовал Зеленскому не лезть в дела страны

13 марта 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

Причиной массовых протестов в Грузии стал закон об иноагентах Фото: Сергей Заикин © URA.RU новость из сюжета Протесты в Грузии 2023 Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за поддержку протестов в Тбилиси. Он посоветовал украинскому лидеру «сперва позаботиться о себе и своей стране». Гарибашвили подчеркнул, что поддержка Зеленским такой «деструктивной акции прямо свидетельствует о том, что Киев причастен к протестам и мотивирован, чтобы здесь в Грузии что-то произошло». Его слова передает телеканал IMEDI . Он посоветовал Зеленскому «сперва позаботиться о себе и своей стране», а не лезть в чужие внутренние дела. Политик считает, что в ноябре 2021 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был подослан Киевом в Грузию, чтобы «устроить здесь переворот». Ранее люди вышли на массовые акции в Тбилиси из-за закона об иноагентах, который попытался принять грузинский парламент. Правящая партия хотела использовать его для того, чтобы снизить давление на Грузию со стороны западных держав, НАТО и Украины. Зеленский ранее поддержал участников беспорядков у парламента Грузии, передает RT. Сообщалось, что в акциях протеста участвовали более тысячи демонстрантов. Были столкновения с полицией. В результате пострадали свыше 200 человек.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за поддержку протестов в Тбилиси. Он посоветовал украинскому лидеру «сперва позаботиться о себе и своей стране». Гарибашвили подчеркнул, что поддержка Зеленским такой «деструктивной акции прямо свидетельствует о том, что Киев причастен к протестам и мотивирован, чтобы здесь в Грузии что-то произошло». Его слова передает телеканал IMEDI. Он посоветовал Зеленскому «сперва позаботиться о себе и своей стране», а не лезть в чужие внутренние дела. Политик считает, что в ноябре 2021 года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был подослан Киевом в Грузию, чтобы «устроить здесь переворот». Ранее люди вышли на массовые акции в Тбилиси из-за закона об иноагентах, который попытался принять грузинский парламент. Правящая партия хотела использовать его для того, чтобы снизить давление на Грузию со стороны западных держав, НАТО и Украины. Зеленский ранее поддержал участников беспорядков у парламента Грузии, передает RT. Сообщалось, что в акциях протеста участвовали более тысячи демонстрантов. Были столкновения с полицией. В результате пострадали свыше 200 человек.