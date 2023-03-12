В России из-за решения Apple станут дольше ремонтировать iPhone

13 марта 2023 в 02:57 Размер текста - 17 +

Новая логистика увеличит время ремонта техники Apple Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сроки гарантийного ремонта техники для россиян, которую производит Apple, увеличатся до двух месяцев. В американской компании не планирует продлевать действующие до конца марта соглашения с российскими сервисными центрами, рассказывают источники, знакомые с рынком цифровой техники. «С апреля, получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнером Apple и отправлять устройство ему. В результате этой комбинации сроки ремонта возрастут и могут достичь двух месяцев, — пишут «Известия» со ссылкой на свои источники. По данным издания, теперь чинить будут только технику, поставленную до марта прошлого года или ту, которая была приобретена за пределами России. Продавец по-прежнему будет являться ответственным лицом за гарантийное обслуживание техники, поставленной по схеме параллельного импорта. Ранее сообщалось, что продукция американской компании Apple может исчезнуть с полок российских магазинов. Это связано с отказам посредников осуществлять поставки iPhone в РФ из-за санкций США. Apple уже объявляла о прекращении поставок собственной техники в Россию. Организация также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Однако позднее в РФ полностью восстановили импорт зарубежных смартфонов и работу сервисов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сроки гарантийного ремонта техники для россиян, которую производит Apple, увеличатся до двух месяцев. В американской компании не планирует продлевать действующие до конца марта соглашения с российскими сервисными центрами, рассказывают источники, знакомые с рынком цифровой техники. «С апреля, получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнером Apple и отправлять устройство ему. В результате этой комбинации сроки ремонта возрастут и могут достичь двух месяцев, — пишут «Известия» со ссылкой на свои источники. По данным издания, теперь чинить будут только технику, поставленную до марта прошлого года или ту, которая была приобретена за пределами России. Продавец по-прежнему будет являться ответственным лицом за гарантийное обслуживание техники, поставленной по схеме параллельного импорта. Ранее сообщалось, что продукция американской компании Apple может исчезнуть с полок российских магазинов. Это связано с отказам посредников осуществлять поставки iPhone в РФ из-за санкций США. Apple уже объявляла о прекращении поставок собственной техники в Россию. Организация также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Однако позднее в РФ полностью восстановили импорт зарубежных смартфонов и работу сервисов.