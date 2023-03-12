12 марта 2023

В России из-за решения Apple станут дольше ремонтировать iPhone

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, логотип, apple
Новая логистика увеличит время ремонта техники Apple Фото:
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Сроки гарантийного ремонта техники для россиян, которую производит Apple, увеличатся до двух месяцев. В американской компании не планирует продлевать действующие до конца марта соглашения с российскими сервисными центрами, рассказывают источники, знакомые с рынком цифровой техники.

«С апреля, получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнером Apple и отправлять устройство ему. В результате этой комбинации сроки ремонта возрастут и могут достичь двух месяцев, — пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, теперь чинить будут только технику, поставленную до марта прошлого года или ту, которая была приобретена за пределами России. Продавец по-прежнему будет являться ответственным лицом за гарантийное обслуживание техники, поставленной по схеме параллельного импорта.

Ранее сообщалось, что продукция американской компании Apple может исчезнуть с полок российских магазинов. Это связано с отказам посредников осуществлять поставки iPhone в РФ из-за санкций США. Apple уже объявляла о прекращении поставок собственной техники в Россию. Организация также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Однако позднее в РФ полностью восстановили импорт зарубежных смартфонов и работу сервисов.

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Сроки гарантийного ремонта техники для россиян, которую производит Apple, увеличатся до двух месяцев. В американской компании не планирует продлевать действующие до конца марта соглашения с российскими сервисными центрами, рассказывают источники, знакомые с рынком цифровой техники. «С апреля, получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнером Apple и отправлять устройство ему. В результате этой комбинации сроки ремонта возрастут и могут достичь двух месяцев, — пишут «Известия» со ссылкой на свои источники. По данным издания, теперь чинить будут только технику, поставленную до марта прошлого года или ту, которая была приобретена за пределами России. Продавец по-прежнему будет являться ответственным лицом за гарантийное обслуживание техники, поставленной по схеме параллельного импорта. Ранее сообщалось, что продукция американской компании Apple может исчезнуть с полок российских магазинов. Это связано с отказам посредников осуществлять поставки iPhone в РФ из-за санкций США. Apple уже объявляла о прекращении поставок собственной техники в Россию. Организация также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Однако позднее в РФ полностью восстановили импорт зарубежных смартфонов и работу сервисов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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