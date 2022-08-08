В России полностью восстановили импорт смартфонов

09 августа 2022 в 02:56 Размер текста - 17 +

Ассортимент смартфонов в России восстановился до уровня января 2022 года Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские продавцы закрыли проблему поставок смартфонов. После спада, вызванного прекращением поставок аппаратов ведущих мировых брендов, ассортимент гаджетов в России восстановился до уровня начала года. Об этом «Известиям» сообщил представитель компании «М. Видео — Эльдорадо». «Ассортимент смартфонов, просевший в марте—апреле из-за прекращения поставок в Россию рядом производителей и резких колебаний курсов валют, вернулся на уровень начала 2022 года. В магазинах объединенного ритейлера доступно около 500 моделей от примерно 20 брендов, что соответствует ширине ассортимента начала года — цены на большинство моделей сохранились на уровне этого периода», — рассказал источник. Помимо смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi, за последние месяцы существенно расширился выбор китайских гаджетов Realme, Poco, Tecno, Infinix и других производителей. По мнению экспертов, добиться восстановления позволили параллельный импорт и сотрудничество с новыми вендорами. Ассортимент электроники в России сократился после того, как ряд иностранных компаний принял решение свернуть бизнес в России на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако уже в мае Министерство промышленности и торговли РФ разрешило ввозить смартфоны в Россию без согласия правообладателя, то есть в обход санкций. Российский бизнес уже начал закупать технику в рамках параллельного импорта. Сообщалось, что Россия готовится к отказу от западных товаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские продавцы закрыли проблему поставок смартфонов. После спада, вызванного прекращением поставок аппаратов ведущих мировых брендов, ассортимент гаджетов в России восстановился до уровня начала года. Об этом «Известиям» сообщил представитель компании «М. Видео — Эльдорадо». «Ассортимент смартфонов, просевший в марте—апреле из-за прекращения поставок в Россию рядом производителей и резких колебаний курсов валют, вернулся на уровень начала 2022 года. В магазинах объединенного ритейлера доступно около 500 моделей от примерно 20 брендов, что соответствует ширине ассортимента начала года — цены на большинство моделей сохранились на уровне этого периода», — рассказал источник. Помимо смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi, за последние месяцы существенно расширился выбор китайских гаджетов Realme, Poco, Tecno, Infinix и других производителей. По мнению экспертов, добиться восстановления позволили параллельный импорт и сотрудничество с новыми вендорами. Ассортимент электроники в России сократился после того, как ряд иностранных компаний принял решение свернуть бизнес в России на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако уже в мае Министерство промышленности и торговли РФ разрешило ввозить смартфоны в Россию без согласия правообладателя, то есть в обход санкций. Российский бизнес уже начал закупать технику в рамках параллельного импорта. Сообщалось, что Россия готовится к отказу от западных товаров.