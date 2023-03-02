«Известия»: продукция Apple рискует исчезнуть с российского рынка

03 марта 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

Продукция Apple может исчезнуть из России или резко вырасти в цене Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Продукция американской компании Apple может исчезнуть с полок российских магазинов, так как посредники отказываются от поставок iPhone в РФ по параллельному импорту из-за санкций США. Об этом сообщил осведомленный источник на рынке гаджетов. «Иностранные посредники начали отказываться от поставки iPhone в РФ по параллельному импорту. Американские ограничительные меры против России, введенные в конце февраля, в ближайшие несколько месяцев могут привести к дефициту некоторых моделей смартфонов среднего и премиум-классов, а также к росту цен на них», — сообщают «Известия» со ссылкой на источники, задействованные на рынках потребительской электроники. Отмечается, что санкции могут привести не только к дефициту гаджетов, но и к повышению их стоимости. Кроме того, собеседники издания подчеркнули, что санкции США могут также повлиять на устройства, в которых в принципе используются американские технологии. В том числе, исчезнуть могут китайские и южнокорейские гаджеты. Компания Apple ранее объявила о прекращении поставок своей техники в РФ после начала спецоперации на Украине. Организация также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Однако позднее в РФ полностью восстановили импорт смартфонов. Также компания сделала обновление iOS 16 доступным для россиян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продукция американской компании Apple может исчезнуть с полок российских магазинов, так как посредники отказываются от поставок iPhone в РФ по параллельному импорту из-за санкций США. Об этом сообщил осведомленный источник на рынке гаджетов. «Иностранные посредники начали отказываться от поставки iPhone в РФ по параллельному импорту. Американские ограничительные меры против России, введенные в конце февраля, в ближайшие несколько месяцев могут привести к дефициту некоторых моделей смартфонов среднего и премиум-классов, а также к росту цен на них», — сообщают «Известия» со ссылкой на источники, задействованные на рынках потребительской электроники. Отмечается, что санкции могут привести не только к дефициту гаджетов, но и к повышению их стоимости. Кроме того, собеседники издания подчеркнули, что санкции США могут также повлиять на устройства, в которых в принципе используются американские технологии. В том числе, исчезнуть могут китайские и южнокорейские гаджеты. Компания Apple ранее объявила о прекращении поставок своей техники в РФ после начала спецоперации на Украине. Организация также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Однако позднее в РФ полностью восстановили импорт смартфонов. Также компания сделала обновление iOS 16 доступным для россиян.