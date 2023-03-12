12 марта 2023

На «Оскаре» объявили лучший фильм года

Картину «Все везде и сразу» признали лучшим фильмом на премии «Оскар 2023»
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Дискордантная пара Алена и Стас. Екатеринбург , оскар статуэтки
Картина режиссера «Все везде и сразу» стала обладателем премии «Оскар» Фото:

На юбилейной 95-й церемонии вручения премий Американской киноакадемии «Оскар-2023» объявили лучший фильм года. Награду получила картина «Все везде и сразу».

«Все везде и сразу» объявлен лучшим фильмом на премии «Оскар-2023», — заявили на церемонии вручения. Трансляция «Оскара» проходила на телеканале ABC.

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В борьбе за награду в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» участвовала российская документальная картина «Выход». Вопреки ожиданиям, картину якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых обогнала индийско-американская лента «Заклинатели слонов».

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На юбилейной 95-й церемонии вручения премий Американской киноакадемии «Оскар-2023» объявили лучший фильм года. Награду получила картина «Все везде и сразу». «Все везде и сразу» объявлен лучшим фильмом на премии «Оскар-2023», — заявили на церемонии вручения. Трансляция «Оскара» проходила на телеканале ABC. В борьбе за награду в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» участвовала российская документальная картина «Выход». Вопреки ожиданиям, картину якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых обогнала индийско-американская лента «Заклинатели слонов».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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