Чего ждать от «Оскара» в 2023 году: номинации и главные фавориты кинопремии

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Дискордантная пара Алена и Стас. Екатеринбург , оскар статуэтки
В этом году проходит юбилейная 95-я церемония вручения премии «Оскар-2023» Фото:

В ночь на 13 марта пройдет ежегодная церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар-2023». В этом году она станет юбилейной 95-й церемонией. Кинопремия пройдет в офлайн-формате в кинотеатре Dolby Лос-Анджелеса. В этом году ведущим церемонии уже в третий раз станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел.

Список номинантов на «Оскар 2023»

В этом году среди номинантов кинопремии есть короткометражный фильм якутских режиссеров «Выход». Кроме того, в номинации «Лучший документальный фильм» был номинирован фильм канадского режиссера под названием «Навальный», посвященный российскому политику Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). URA.RU приводит основные номинации.

Главные фильмы года

В 2023 году в список фильмов с большим количеством номинаций вошли пять картин. Лидер собрал 11 номинаций.

  • «Все везде и сразу» стал одним из фаворитов этого года. Это фантастический фильм режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. По сюжету картины главная героиня Эвелин получает доступ к своим версиям из других вселенных и должна спасти не только мультивселенную, но и наладить отношения со своей семьей.
  • На втором месте по количеству номинаций стала военная драма режиссера Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен». У него девять номинаций. Фильм рассказывает о 19-летнем Пауле Боймере, который отправляется с одноклассниками добровольцами на фронт, где им предстоит испытать на себе ужасы Первой мировой войны. Делит второе место по количеству номинаций и фильм Мартин Макдона «Банши Инишерина». По сюжету картины двое друзей вступают в конфликт на отдаленном ирландском острове.
  • У фильма «Элвис» восемь номинаций. Его снял Баз Лурман. Фильм посвящен история жизни и творческого пути короля рок-н-ролла Элвиса Пресли через призму сложных взаимоотношений с его одиозным менеджером, полковником Томом Паркером.

  • У картины «Фабельманы» семь номинаций. Фильм рассказывает о мальчике Сэмми Фабельмане, который после похода в кинотеатр начинает увлекаться режиссурой кино. Режиссером картины стал Стивен Спилберг.

Лучший фильм

  • «На Западном фронте без перемен». Режиссер Эдвард Бергер. Оценка фильма на IMDb: 7.8. На Кинопоиске: 7,6.
  • «Элвис». Режиссер Баз Лурман. Оценка фильма на IMDb: 7.2. На Кинопоиске: 7,3.
  • «Банши Инишерина». Режиссер Мартин Макдонах. Оценка фильма на IMDb: 7.8. На Кинопоиске: 7,5.
  • «Топ Ган: Мэверик». Режиссер Джозеф Косински. Оценка фильма на IMDb: 8.3. На Кинопоиске: 7,7.
  • «Тар». Режиссер Тодд Филд. Оценка фильма на IMDb: 7.5. На Кинопоиске: 7,2.
  • «Аватар: Путь воды». Режиссер Джеймс Кэмерон. Оценка фильма на IMDb: 7.8. На Кинопоиске: 7,9.
  • «Все везде и сразу». Режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт. Оценка фильма на IMDb: 8.0. На Кинопоиске: 7,3.
  • «Фабельманы». Режиссер Стивен Спилберг. Оценка фильма на IMDb: 7.6. На Кинопоиске: 7,7.
  • «Треугольник печали». Режиссер Рубен Эстлунд. Оценка фильма на IMDb: 7.4. На Кинопоиске: 6,5

Лучшая мужская роль

  • Остин Батлер. «Элвис».
  • Брендан Фрейзер. «Кит».
  • Пол Мескал. «Солнце мое».
  • Билл Найи. «Жить».
  • Колин Фаррелл. «Банши Инишерина».

Лучшая женская роль

  • Ана де Армас. «Блондинка».
  • Кейт Бланшетт. «Тар».
  • Мишель Йео «Все везде и сразу».
  • Андреа Райзборо. «Ради Лесли».
  • Мишель Уильямс. «Фабельманы».

Лучший режиссер

  • Дэниэл Шайнерт, Дэн Кван. «Все везде и сразу».
  • Рубен Эстлунд. «Треугольник печали».
  • Тодд Филд. «Тар».
  • Мартин Макдонах. «Банши Инишерина».
  • Стивен Спилберг. «Фабельманы».

На Оскар номинирован фильм от российских режиссеров «Выход»

Фильм российских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» номинирован на номинацию «Лучший короткометражный документальный фильм». Картина повествует о человеке, который проводит месяцы в ветхой хижине у Чукотского моря в ожидании встречи с древними существами. Но глобальное потепление вносит свои коррективы.

Также в этом году на «Оскаре» в номинации «Лучший документальный фильм» номинирован фильм про российского политика Алексея Навального. Он снят канадским режиссером Даниелем Роэра.

Основные прогнозы по лучшему фильму

Кинообозреватели сходятся во мнении, что в этом году «Лучшим фильмом» станет картина «Все везде и сразу». Новая работа авторов «Человека — швейцарского ножа» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта стала главным фаворитом.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» премию вероятно получит картина «На Западном фронте без перемен». Потому что у него поддержка Netflix, семь наград Британской киноакадемии и девять номинаций на «Оскар», в том числе на лучший фильм.

Факты о церемонии в этом и прошлом году

Впервые с 1961 года пройдет без красной дорожки. Цвет полотна было решено сменить на оттенок песочного или шампанского. Дорожка в этом году будет расстелена в крытом помещении, а не под открытым небом. Организаторы предложили не менять название прохода по дорожке, напомнив, что это лишь образное выражение. Также ожидается, что претенденты на «Лучшую оригинальную песню» выйдут на сцену на церемонии в этом году.

В прошлом году во время церемонии актер Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» Криса Рока за шутку о его жене Джаде Смит. Тогда Рок пошутил про прическу Джады, которая побрилась налысо из-за алопеции. Позже актер извинился за свой поступок. При это Рока хотели снова позвать вести церемонию в 2023 году, но он отказался. В 2022 году лучшим фильмом был признан «CODA: Ребенок глухих родителей».

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В ночь на 13 марта пройдет ежегодная церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар-2023». В этом году она станет юбилейной 95-й церемонией. Кинопремия пройдет в офлайн-формате в кинотеатре Dolby Лос-Анджелеса. В этом году ведущим церемонии уже в третий раз станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел. В этом году среди номинантов кинопремии есть короткометражный фильм якутских режиссеров «Выход». Кроме того, в номинации «Лучший документальный фильм» был номинирован фильм канадского режиссера под названием «Навальный», посвященный российскому политику Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). URA.RU приводит основные номинации. В 2023 году в список фильмов с большим количеством номинаций вошли пять картин. Лидер собрал 11 номинаций. У картины «Фабельманы» семь номинаций. Фильм рассказывает о мальчике Сэмми Фабельмане, который после похода в кинотеатр начинает увлекаться режиссурой кино. Режиссером картины стал Стивен Спилберг. Фильм российских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» номинирован на номинацию «Лучший короткометражный документальный фильм». Картина повествует о человеке, который проводит месяцы в ветхой хижине у Чукотского моря в ожидании встречи с древними существами. Но глобальное потепление вносит свои коррективы. Также в этом году на «Оскаре» в номинации «Лучший документальный фильм» номинирован фильм про российского политика Алексея Навального. Он снят канадским режиссером Даниелем Роэра. Кинообозреватели сходятся во мнении, что в этом году «Лучшим фильмом» станет картина «Все везде и сразу». Новая работа авторов «Человека — швейцарского ножа» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта стала главным фаворитом. В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» премию вероятно получит картина «На Западном фронте без перемен». Потому что у него поддержка Netflix, семь наград Британской киноакадемии и девять номинаций на «Оскар», в том числе на лучший фильм. Впервые с 1961 года пройдет без красной дорожки. Цвет полотна было решено сменить на оттенок песочного или шампанского. Дорожка в этом году будет расстелена в крытом помещении, а не под открытым небом. Организаторы предложили не менять название прохода по дорожке, напомнив, что это лишь образное выражение. Также ожидается, что претенденты на «Лучшую оригинальную песню» выйдут на сцену на церемонии в этом году. В прошлом году во время церемонии актер Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» Криса Рока за шутку о его жене Джаде Смит. Тогда Рок пошутил про прическу Джады, которая побрилась налысо из-за алопеции. Позже актер извинился за свой поступок. При это Рока хотели снова позвать вести церемонию в 2023 году, но он отказался. В 2022 году лучшим фильмом был признан «CODA: Ребенок глухих родителей».
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