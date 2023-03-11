Чего ждать от «Оскара» в 2023 году: номинации и главные фавориты кинопремии

11 марта 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

В этом году проходит юбилейная 95-я церемония вручения премии «Оскар-2023» Фото: Анна Майорова © URA.RU В ночь на 13 марта пройдет ежегодная церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар-2023». В этом году она станет юбилейной 95-й церемонией. Кинопремия пройдет в офлайн-формате в кинотеатре Dolby Лос-Анджелеса. В этом году ведущим церемонии уже в третий раз станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел. Список номинантов на «Оскар 2023» В этом году среди номинантов кинопремии есть короткометражный фильм якутских режиссеров «Выход». Кроме того, в номинации «Лучший документальный фильм» был номинирован фильм канадского режиссера под названием «Навальный», посвященный российскому политику Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). URA.RU приводит основные номинации. Главные фильмы года В 2023 году в список фильмов с большим количеством номинаций вошли пять картин. Лидер собрал 11 номинаций. «Все везде и сразу» стал одним из фаворитов этого года. Это фантастический фильм режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. По сюжету картины главная героиня Эвелин получает доступ к своим версиям из других вселенных и должна спасти не только мультивселенную, но и наладить отношения со своей семьей.

На втором месте по количеству номинаций стала военная драма режиссера Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен». У него девять номинаций. Фильм рассказывает о 19-летнем Пауле Боймере, который отправляется с одноклассниками добровольцами на фронт, где им предстоит испытать на себе ужасы Первой мировой войны. Делит второе место по количеству номинаций и фильм Мартин Макдона «Банши Инишерина». По сюжету картины двое друзей вступают в конфликт на отдаленном ирландском острове.

У фильма «Элвис» восемь номинаций. Его снял Баз Лурман. Фильм посвящен история жизни и творческого пути короля рок-н-ролла Элвиса Пресли через призму сложных взаимоотношений с его одиозным менеджером, полковником Томом Паркером.

У картины «Фабельманы» семь номинаций. Фильм рассказывает о мальчике Сэмми Фабельмане, который после похода в кинотеатр начинает увлекаться режиссурой кино. Режиссером картины стал Стивен Спилберг. Лучший фильм «На Западном фронте без перемен». Режиссер Эдвард Бергер. Оценка фильма на IMDb: 7.8. На Кинопоиске: 7,6.

«Элвис». Режиссер Баз Лурман. Оценка фильма на IMDb: 7.2. На Кинопоиске: 7,3.

«Банши Инишерина». Режиссер Мартин Макдонах. Оценка фильма на IMDb: 7.8. На Кинопоиске: 7,5.

«Топ Ган: Мэверик». Режиссер Джозеф Косински. Оценка фильма на IMDb: 8.3. На Кинопоиске: 7,7.

«Тар». Режиссер Тодд Филд. Оценка фильма на IMDb: 7.5. На Кинопоиске: 7,2.

«Аватар: Путь воды». Режиссер Джеймс Кэмерон. Оценка фильма на IMDb: 7.8. На Кинопоиске: 7,9.

«Все везде и сразу». Режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт. Оценка фильма на IMDb: 8.0. На Кинопоиске: 7,3.

«Фабельманы». Режиссер Стивен Спилберг. Оценка фильма на IMDb: 7.6. На Кинопоиске: 7,7.

«Треугольник печали». Режиссер Рубен Эстлунд. Оценка фильма на IMDb: 7.4. На Кинопоиске: 6,5 Лучшая мужская роль Остин Батлер. «Элвис».

Брендан Фрейзер. «Кит».

Пол Мескал. «Солнце мое».

Билл Найи. «Жить».

Колин Фаррелл. «Банши Инишерина». Лучшая женская роль Ана де Армас. «Блондинка».

Кейт Бланшетт. «Тар».

Мишель Йео «Все везде и сразу».

Андреа Райзборо. «Ради Лесли».

Мишель Уильямс. «Фабельманы». Лучший режиссер Дэниэл Шайнерт, Дэн Кван. «Все везде и сразу».

Рубен Эстлунд. «Треугольник печали».

Тодд Филд. «Тар».

Мартин Макдонах. «Банши Инишерина».

Стивен Спилберг. «Фабельманы». На Оскар номинирован фильм от российских режиссеров «Выход» Фильм российских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» номинирован на номинацию «Лучший короткометражный документальный фильм». Картина повествует о человеке, который проводит месяцы в ветхой хижине у Чукотского моря в ожидании встречи с древними существами. Но глобальное потепление вносит свои коррективы. Также в этом году на «Оскаре» в номинации «Лучший документальный фильм» номинирован фильм про российского политика Алексея Навального. Он снят канадским режиссером Даниелем Роэра. Основные прогнозы по лучшему фильму Кинообозреватели сходятся во мнении, что в этом году «Лучшим фильмом» станет картина «Все везде и сразу». Новая работа авторов «Человека — швейцарского ножа» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта стала главным фаворитом. В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» премию вероятно получит картина «На Западном фронте без перемен». Потому что у него поддержка Netflix, семь наград Британской киноакадемии и девять номинаций на «Оскар», в том числе на лучший фильм. Факты о церемонии в этом и прошлом году Впервые с 1961 года пройдет без красной дорожки. Цвет полотна было решено сменить на оттенок песочного или шампанского. Дорожка в этом году будет расстелена в крытом помещении, а не под открытым небом. Организаторы предложили не менять название прохода по дорожке, напомнив, что это лишь образное выражение. Также ожидается, что претенденты на «Лучшую оригинальную песню» выйдут на сцену на церемонии в этом году. В прошлом году во время церемонии актер Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» Криса Рока за шутку о его жене Джаде Смит. Тогда Рок пошутил про прическу Джады, которая побрилась налысо из-за алопеции. Позже актер извинился за свой поступок. При это Рока хотели снова позвать вести церемонию в 2023 году, но он отказался. В 2022 году лучшим фильмом был признан «CODA: Ребенок глухих родителей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ночь на 13 марта пройдет ежегодная церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар-2023». В этом году она станет юбилейной 95-й церемонией. Кинопремия пройдет в офлайн-формате в кинотеатре Dolby Лос-Анджелеса. В этом году ведущим церемонии уже в третий раз станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел. В этом году среди номинантов кинопремии есть короткометражный фильм якутских режиссеров «Выход». Кроме того, в номинации «Лучший документальный фильм» был номинирован фильм канадского режиссера под названием «Навальный», посвященный российскому политику Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). URA.RU приводит основные номинации. В 2023 году в список фильмов с большим количеством номинаций вошли пять картин. Лидер собрал 11 номинаций. У картины «Фабельманы» семь номинаций. Фильм рассказывает о мальчике Сэмми Фабельмане, который после похода в кинотеатр начинает увлекаться режиссурой кино. Режиссером картины стал Стивен Спилберг. Фильм российских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» номинирован на номинацию «Лучший короткометражный документальный фильм». Картина повествует о человеке, который проводит месяцы в ветхой хижине у Чукотского моря в ожидании встречи с древними существами. Но глобальное потепление вносит свои коррективы. Также в этом году на «Оскаре» в номинации «Лучший документальный фильм» номинирован фильм про российского политика Алексея Навального. Он снят канадским режиссером Даниелем Роэра. Кинообозреватели сходятся во мнении, что в этом году «Лучшим фильмом» станет картина «Все везде и сразу». Новая работа авторов «Человека — швейцарского ножа» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта стала главным фаворитом. В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» премию вероятно получит картина «На Западном фронте без перемен». Потому что у него поддержка Netflix, семь наград Британской киноакадемии и девять номинаций на «Оскар», в том числе на лучший фильм. Впервые с 1961 года пройдет без красной дорожки. Цвет полотна было решено сменить на оттенок песочного или шампанского. Дорожка в этом году будет расстелена в крытом помещении, а не под открытым небом. Организаторы предложили не менять название прохода по дорожке, напомнив, что это лишь образное выражение. Также ожидается, что претенденты на «Лучшую оригинальную песню» выйдут на сцену на церемонии в этом году. В прошлом году во время церемонии актер Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» Криса Рока за шутку о его жене Джаде Смит. Тогда Рок пошутил про прическу Джады, которая побрилась налысо из-за алопеции. Позже актер извинился за свой поступок. При это Рока хотели снова позвать вести церемонию в 2023 году, но он отказался. В 2022 году лучшим фильмом был признан «CODA: Ребенок глухих родителей».