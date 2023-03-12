Как прошла премия «Оскар» в 2023 году

«Все везде и сразу» объявлен лучшим фильмом в 2023 году
В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная 95-я церемония Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Лучшим фильмом в 2023 году была объявлена лента «Все везде и сразу». URA.RU собрало главное о том, как прошла 95-я церемония вручения награды.
- Лучший фильм года — «Все везде и сразу». Это уже седьмая награда картины, и впервые за 47 лет фильм удостоился сразу трех актерских «Оскаров»: лучшая женская роль и лучшие роли второго плана. Стоит отметить, что награда «Лучшая женская роль» досталась Мишель Йео, которая стал первой азиаткой, победившей в данной номинации. Также работа Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, которые, в свою очередь, удостоились звания «Лучший режиссер», победила в номинации «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».
- Художественный фильм «Кит» режиссера Даррена Аронофски отметился в двух номинациях. Картина стала обладателем награды «Лучший грим и прически», а актер Брендан Фрейзер победил в номинации «Лучшая мужская роль».
- Немецкий фильм режиссера Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен», основанный на одноименном романе Эриха Марии Ремарка, победил в четырех номинациях. Среди наград значатся: «Лучший оригинальный саундтрек», «Лучший иностранный фильм», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика».
- Работа режиссера Сары Полли «Говорят женщины» победила в номинации за «Лучший адаптированный сценарий». Оставшиеся награды распределились следующим образом: «Лучшая песня» — Naatu Naatu из картины «RRR: Рядом ревет революция», «Лучший документальный фильм» — «Навальный», «Лучший анимационный фильм» — «Пиноккио Гильермо дель Торро», «Лучшие костюмы» — Рут Е. Картер («Черная Пантера: Ваканда навеки»), «Лучший игровой короткометражный фильм» — «Прощание по-ирландски», «Лучший короткометражный документальный фильм» — «Заклинатели слонов», «Лучший короткометражный анимационный фильм» — «Мальчик, Крот, Лис и Конь», «Лучшие визуальные эффекты» — «Аватар: Путь воды», «Лучший звук» — «Топ Ган: Мэверик».
Ранее URA.RU сообщало, что церемония вручения премии «Оскар» впервые с 1961 года прошла без красной дорожки. В этом году цвет полотна сменили на песочный оттенок. При этом организаторы решили не менять само название прохода по дорожке.
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