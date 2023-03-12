12 марта 2023

США испугались новых столкновений России и НАТО

Bloomberg: США боятся военного столкновения России и НАТО в Арктике
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, зима, военные, нато, наемник, stock
Российские силы могут нарушить линии снабжения США, сообщает Bloomberg Фото:
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По мнению западных аналитиков, Россия может усилить военное присутствие в Арктике, чтобы иметь надежные средства ядерного сдерживания США. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если Россия хочет быть великой державой, ей необходимо иметь очень сильную систему безопасности, а также военное положение в Арктике», — говорится в материале. Старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена в Норвегии отмечает, что угроза такого сценария увеличится, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО.

По мнению аналитиков, российские силы якобы могут нарушить линии снабжения США в нескольких важных точках Арктики. По их словам, особый интерес для России представляет коридор Гренландия-Исландия-Великобритания, что является проблемой для союзников по НАТО.

Ранее сообщалось, что США не планируют сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета из-за спецоперации на Украине. Основатель и старший научный сотрудник Арктического института Мальте Хамперт говорил, что США проявляют все больше интереса к Арктике, так как готовятся к возможному столкновению с Россией.

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По мнению западных аналитиков, Россия может усилить военное присутствие в Арктике, чтобы иметь надежные средства ядерного сдерживания США. Об этом сообщает Bloomberg. «Если Россия хочет быть великой державой, ей необходимо иметь очень сильную систему безопасности, а также военное положение в Арктике», — говорится в материале. Старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена в Норвегии отмечает, что угроза такого сценария увеличится, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. По мнению аналитиков, российские силы якобы могут нарушить линии снабжения США в нескольких важных точках Арктики. По их словам, особый интерес для России представляет коридор Гренландия-Исландия-Великобритания, что является проблемой для союзников по НАТО. Ранее сообщалось, что США не планируют сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета из-за спецоперации на Украине. Основатель и старший научный сотрудник Арктического института Мальте Хамперт говорил, что США проявляют все больше интереса к Арктике, так как готовятся к возможному столкновению с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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