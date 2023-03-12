США испугались новых столкновений России и НАТО

Bloomberg: США боятся военного столкновения России и НАТО в Арктике

13 марта 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Российские силы могут нарушить линии снабжения США, сообщает Bloomberg Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США По мнению западных аналитиков, Россия может усилить военное присутствие в Арктике, чтобы иметь надежные средства ядерного сдерживания США. Об этом сообщает Bloomberg. «Если Россия хочет быть великой державой, ей необходимо иметь очень сильную систему безопасности, а также военное положение в Арктике», — говорится в материале . Старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена в Норвегии отмечает, что угроза такого сценария увеличится, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. По мнению аналитиков, российские силы якобы могут нарушить линии снабжения США в нескольких важных точках Арктики. По их словам, особый интерес для России представляет коридор Гренландия-Исландия-Великобритания, что является проблемой для союзников по НАТО. Ранее сообщалось, что США не планируют сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета из-за спецоперации на Украине. Основатель и старший научный сотрудник Арктического института Мальте Хамперт говорил, что США проявляют все больше интереса к Арктике, так как готовятся к возможному столкновению с Россией.

По мнению западных аналитиков, Россия может усилить военное присутствие в Арктике, чтобы иметь надежные средства ядерного сдерживания США. Об этом сообщает Bloomberg. «Если Россия хочет быть великой державой, ей необходимо иметь очень сильную систему безопасности, а также военное положение в Арктике», — говорится в материале. Старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена в Норвегии отмечает, что угроза такого сценария увеличится, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. По мнению аналитиков, российские силы якобы могут нарушить линии снабжения США в нескольких важных точках Арктики. По их словам, особый интерес для России представляет коридор Гренландия-Исландия-Великобритания, что является проблемой для союзников по НАТО. Ранее сообщалось, что США не планируют сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета из-за спецоперации на Украине. Основатель и старший научный сотрудник Арктического института Мальте Хамперт говорил, что США проявляют все больше интереса к Арктике, так как готовятся к возможному столкновению с Россией.