Диетолог раскрыл неочевидный способ набрать вес

Эксперт по диетическому питанию Артем Верис: пропуск завтрака приведет к набору веса

Пропущенный прием пищи может привести к набору веса, предупредил диетолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пропущенный утром прием пищи может способствовать нарушению обмена веществ и привести к набору веса. Об этом рассказал эксперт по диетическому питанию Артем Верис.

«Завтрак помогает стабилизировать уровень кортизола — гормона стресса, который стимулирует аппетит. Сбалансированный завтрак способствует естественному снижению кортизола, что помогает регулировать аппетит и не переедать в течение дня», — сообщил диетолог Артем Верис « Газете.ru ». При этом эксперт подчеркнул, что не стоит есть натощак пищу, в которой содержится сахар.

Также специалист упомянул, что завтрак необходим организму, чтобы получить энергию для исправной работы в течение дня, а его отсутствие приведет к набору веса. «На правильный завтрак должно приходиться примерно 25-35% от суточной калорийности, а сам прием пищи должен быть сбалансированным: содержать сложные углеводы и клетчатку, белки, жиры», — сообщил эксперт.

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