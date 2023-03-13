Диетолог раскрыл неочевидный способ набрать вес

Эксперт по диетическому питанию Артем Верис: пропуск завтрака приведет к набору веса
© Служба новостей «URA.RU»
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Иллюстрации, разное, перекус, завтрак, сырники, еда, кофе
Пропущенный прием пищи может привести к набору веса, предупредил диетолог Фото:

Пропущенный утром прием пищи может способствовать нарушению обмена веществ и привести к набору веса. Об этом рассказал эксперт по диетическому питанию Артем Верис.

«Завтрак помогает стабилизировать уровень кортизола — гормона стресса, который стимулирует аппетит. Сбалансированный завтрак способствует естественному снижению кортизола, что помогает регулировать аппетит и не переедать в течение дня», — сообщил диетолог Артем Верис «Газете.ru». При этом эксперт подчеркнул, что не стоит есть натощак пищу, в которой содержится сахар.

Также специалист упомянул, что завтрак необходим организму, чтобы получить энергию для исправной работы в течение дня, а его отсутствие приведет к набору веса. «На правильный завтрак должно приходиться примерно 25-35% от суточной калорийности, а сам прием пищи должен быть сбалансированным: содержать сложные углеводы и клетчатку, белки, жиры», — сообщил эксперт.

Ранее диетолог Залетова разоблачила миф об опасности картофеля для фигуры. Врач-эндокринолог Тананакина назвала продукты, которые помогут похудеть, и порекомендовала употреблять орехи и брокколи.

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Пропущенный утром прием пищи может способствовать нарушению обмена веществ и привести к набору веса. Об этом рассказал эксперт по диетическому питанию Артем Верис. «Завтрак помогает стабилизировать уровень кортизола — гормона стресса, который стимулирует аппетит. Сбалансированный завтрак способствует естественному снижению кортизола, что помогает регулировать аппетит и не переедать в течение дня», — сообщил диетолог Артем Верис «Газете.ru». При этом эксперт подчеркнул, что не стоит есть натощак пищу, в которой содержится сахар. Также специалист упомянул, что завтрак необходим организму, чтобы получить энергию для исправной работы в течение дня, а его отсутствие приведет к набору веса. «На правильный завтрак должно приходиться примерно 25-35% от суточной калорийности, а сам прием пищи должен быть сбалансированным: содержать сложные углеводы и клетчатку, белки, жиры», — сообщил эксперт. Ранее диетолог Залетова разоблачила миф об опасности картофеля для фигуры. Врач-эндокринолог Тананакина назвала продукты, которые помогут похудеть, и порекомендовала употреблять орехи и брокколи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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