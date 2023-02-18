Диетолог Залетова разоблачила миф об опасности картофеля для фигуры

19 февраля 2023 в 03:43 Размер текста - 17 +

Картофель лучше всего варить или запекать в мундире Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Любителям картофеля не стоит бояться поправиться из-за его употребления. Если данный овощ правильно приготовить и употребить в нужное время, то вреда для фигуры он не принесет. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова. «Основная калорийность картофеля зависит от углеводов. Однако бояться этого не стоит, если знать химический состав картошки и правильно ее готовить. Теоретически его лучше есть утром, но так как это блюдо не традиционно для завтрака, то самым разумным вариантом для картошки является обед», — рассказала Залетова в интервью «Известиям». Она отметила, что бесценным элементом, содержащимся в картофеле является хром. «Хром поддерживает чувствительность клеточных рецепторов тканей к инсулину, а также помогает правильно использовать углеводы — они служат именно для энергетического обеспечения, а не откладываются в виде лишних жировых отложений», — пояснила специалист отсутствие в картофеле вреда для фигуры. Эксперт утверждает, что для сохранения полезных свойств картофеля следует варить или запекать его в мундире, а затем чистить. Есть кожуру не рекомендуется из-за возможности накопления в ней ядовитого вещества соланина. Как утверждают диетологи, основная проблема картофеля не в нем самом, а в том, что в него добавляют. Ранее врач-диетолог Елена Сюракшина рекомендовала полноценно поесть за несколько часов до новогоднего застолья, чтобы хорошо себя чувствовать утром 1 января. Хорошо подойдет для этого картофель, так как он является отличным адсорбентом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Любителям картофеля не стоит бояться поправиться из-за его употребления. Если данный овощ правильно приготовить и употребить в нужное время, то вреда для фигуры он не принесет. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова. «Основная калорийность картофеля зависит от углеводов. Однако бояться этого не стоит, если знать химический состав картошки и правильно ее готовить. Теоретически его лучше есть утром, но так как это блюдо не традиционно для завтрака, то самым разумным вариантом для картошки является обед», — рассказала Залетова в интервью «Известиям». Она отметила, что бесценным элементом, содержащимся в картофеле является хром. «Хром поддерживает чувствительность клеточных рецепторов тканей к инсулину, а также помогает правильно использовать углеводы — они служат именно для энергетического обеспечения, а не откладываются в виде лишних жировых отложений», — пояснила специалист отсутствие в картофеле вреда для фигуры. Эксперт утверждает, что для сохранения полезных свойств картофеля следует варить или запекать его в мундире, а затем чистить. Есть кожуру не рекомендуется из-за возможности накопления в ней ядовитого вещества соланина. Как утверждают диетологи, основная проблема картофеля не в нем самом, а в том, что в него добавляют. Ранее врач-диетолог Елена Сюракшина рекомендовала полноценно поесть за несколько часов до новогоднего застолья, чтобы хорошо себя чувствовать утром 1 января. Хорошо подойдет для этого картофель, так как он является отличным адсорбентом.