Обанкротившемуся сыну челябинского экс-губернатора утвердили план выплаты долгов

13 марта 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Александр Дубровский (в центре) должен расплатиться по долгам до весны 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Обанкротившемуся сыну бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Александру, определили сроки для выплаты задолженности кредиторам. Как следует из решения арбитражного суда, средства требуется выплатить до середины марта 2024 года. «Утвердить план реструктуризации долгов Дубровского Александра Борисовича. Четвертый платеж произвести не позднее 11 марта 2024 года», — говорится в резолютивной части решения суда. Совокупно Дубровскому предстоит выплатить 21,97 млн рублей. При этом первый платеж в сумме одного миллиона рублей предстоит выполнить до 9 июня 2023 года. Наиболее значительный транш последний, четвертый. Он составляет 10,97 млн рублей. Долгами Дубровского-младшего с 15 февраля управляет назначенный судом финуправляющий из Тюмени Павел Стешенцев. Банкротом сын экс-губернатора признан 25 января 2022 года. Причем часть долга связана с банкротством семейной фирмы ПО «Монтажник».

Обанкротившемуся сыну бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Александру, определили сроки для выплаты задолженности кредиторам. Как следует из решения арбитражного суда, средства требуется выплатить до середины марта 2024 года. «Утвердить план реструктуризации долгов Дубровского Александра Борисовича. Четвертый платеж произвести не позднее 11 марта 2024 года», — говорится в резолютивной части решения суда. Совокупно Дубровскому предстоит выплатить 21,97 млн рублей. При этом первый платеж в сумме одного миллиона рублей предстоит выполнить до 9 июня 2023 года. Наиболее значительный транш последний, четвертый. Он составляет 10,97 млн рублей. Долгами Дубровского-младшего с 15 февраля управляет назначенный судом финуправляющий из Тюмени Павел Стешенцев. Банкротом сын экс-губернатора признан 25 января 2022 года. Причем часть долга связана с банкротством семейной фирмы ПО «Монтажник».