Долгами сына челябинского экс-губернатора будет управлять менеджер из Тюмени 15 февраля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 + Александру Дубровскому определили другого финансового управляющего Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Финансовым управляющим сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александра назначен арбитражный управляющий из Тюмени Павел Стешенцев. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Челябинской области, где рассматривается процесс по делу о банкротстве Дубровского-младшего. «Утвердить финансовым управляющим Дубровского Александра Борисовича Стешенцева Павла Сергеевича. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней», — говорится в решения суда. Прежний финансовый управляющий Сергей Бурмистров был отстранен от должности. Кредиторы сына бывшего главы региона выяснили, что Бурмистров дисквалифицирован. За долги в 274 млн рублей Дубровский-младший признан банкротом 25 января 2022 года. Часть задолженности связана с банкротством семейной компании ПО «Монтажник». Также кредиторами являются сестра Анна Дубровская, фирма «Галерея дизайна» под руководством бывшего водителя отца Александра Пичугина, экс-супруга Ирина Дубровская в рамках иска по алиментным долгам и другие. В рамках дела о банкротстве Дубровского-младшего арестованы машина модель — Porsche Carrera, принадлежащая дочери экс-губернатора, Анны, а также коттедж и участок невестки Ирины в поселке Хуторки Магнитогорска. По данным URA.RU, сам Дубровский-старший находится за границей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Финансовым управляющим сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александра назначен арбитражный управляющий из Тюмени Павел Стешенцев. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Челябинской области, где рассматривается процесс по делу о банкротстве Дубровского-младшего. «Утвердить финансовым управляющим Дубровского Александра Борисовича Стешенцева Павла Сергеевича. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней», — говорится в решения суда. Прежний финансовый управляющий Сергей Бурмистров был отстранен от должности. Кредиторы сына бывшего главы региона выяснили, что Бурмистров дисквалифицирован. За долги в 274 млн рублей Дубровский-младший признан банкротом 25 января 2022 года. Часть задолженности связана с банкротством семейной компании ПО «Монтажник». Также кредиторами являются сестра Анна Дубровская, фирма «Галерея дизайна» под руководством бывшего водителя отца Александра Пичугина, экс-супруга Ирина Дубровская в рамках иска по алиментным долгам и другие. В рамках дела о банкротстве Дубровского-младшего арестованы машина модель — Porsche Carrera, принадлежащая дочери экс-губернатора, Анны, а также коттедж и участок невестки Ирины в поселке Хуторки Магнитогорска. По данным URA.RU, сам Дубровский-старший находится за границей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям