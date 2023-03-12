Источник назвал главную цель визита пермского вице-премьера в ЛНР

Пермские власти борются за бюджеты на восстановление города в ЛНР

Пермские предприятия хотят участвовать в восстановлении ЛНР Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU

Основной целью командировки пермской делегации в Северодонецк в ЛНР на прошлой неделе были переговоры по участию регионального бизнеса в восстановлении города. Об этом рассказал инсайдер в политэлитах региона. Именно поэтому делегацию возглавил опытный хозяйственник, вице-премьер по развитию территорий Александр Борисов.

«На цели восстановления разрушенных городов предусмотрены серьезные бюджеты, и предприниматели из Прикамья могли бы за них побороться», — отметил источник. По его словам, власти Пермского края уже предпринимали такую попытку осенью 2022 года, но тогда им не удалось договориться.

В ходе последнего визита Борисов принимал участие в совещании с главой Северодонецка, членами правительства Луганской народной республики и представителями Корпорации развития регионов. На нем и обсуждались вопросы взаимодействия по восстановлению города.

Александр Борисов летом 2022 года работал в Северодонецке. «То есть он знает запросы и той стороны, и пермской», — объясняет инсайдер. Агентство направило запрос в пресс-службу правительства Пермского края. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что проработавший четыре месяца первым замглавы Северодонецка Юрий Крестьянников вернулся в Пермь. Вместо него на эту должность поехал глава пермской ИГЖН Александр Евсюков.