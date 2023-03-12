Из курганской Росгвардии уволился заместитель начальника

В курганской Росгвардии освободилась должность замначальника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском управлении Росгвардии освободилась должность заместителя начальника. Данные появились на сайте управления.

«Заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области (по материально-техническому обеспечению) — вакантна», — сообщает раздел руководства сайта. Ранее эту должность занимал Юрий Пономарев.

Как сообщили URA.RU источники из правоохранительных структур, полковник Пономарев уволился из курганского управления из-за переезда в Северо-Западный округ. На его место рассматривают две кандидатуры.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении Росгвардии прошли обыски. Один из высокопоставленных руководителей был помещен в следственный изолятор.