Из курганской Росгвардии уволился заместитель начальника

В курганском управлении Росгвардии освободилась должность заместителя начальника. Данные появились на сайте управления.
«Заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области (по материально-техническому обеспечению) — вакантна», — сообщает раздел руководства сайта. Ранее эту должность занимал Юрий Пономарев.
Как сообщили URA.RU источники из правоохранительных структур, полковник Пономарев уволился из курганского управления из-за переезда в Северо-Западный округ. На его место рассматривают две кандидатуры.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении Росгвардии прошли обыски. Один из высокопоставленных руководителей был помещен в следственный изолятор.
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