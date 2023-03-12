12 марта 2023
11 марта 2023

Из курганской Росгвардии уволился заместитель начальника

© Служба новостей «URA.RU»
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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбольное поле, росгвардия
В курганской Росгвардии освободилась должность замначальника Фото:

В курганском управлении Росгвардии освободилась должность заместителя начальника. Данные появились на сайте управления.

«Заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области (по материально-техническому обеспечению) — вакантна», — сообщает раздел руководства сайта. Ранее эту должность занимал Юрий Пономарев.

Как сообщили URA.RU источники из правоохранительных структур, полковник Пономарев уволился из курганского управления из-за переезда в Северо-Западный округ. На его место рассматривают две кандидатуры.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении Росгвардии прошли обыски. Один из высокопоставленных руководителей был помещен в следственный изолятор.

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В курганском управлении Росгвардии освободилась должность заместителя начальника. Данные появились на сайте управления. «Заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области (по материально-техническому обеспечению) — вакантна», — сообщает раздел руководства сайта. Ранее эту должность занимал Юрий Пономарев. Как сообщили URA.RU источники из правоохранительных структур, полковник Пономарев уволился из курганского управления из-за переезда в Северо-Западный округ. На его место рассматривают две кандидатуры. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении Росгвардии прошли обыски. Один из высокопоставленных руководителей был помещен в следственный изолятор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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