Старший лейтенант ДНР рассказал о болезнях российских солдат на фронте

14 марта 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

В условиях весны бойцы сталкиваются с погодными качелями, уточнил Матюшин Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бойцы на спецоперации на данный момент активно болеют сезонными заболеваниями — гриппом и ОРВИ. Однако переносят болезнь на ногах, не покидая своих позиций. Об этом в разговоре с URA.RU заявил старший лейтенант армии ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин. «Самые распространенные заболевания — ОРЗ, грипп. У бойцов кашель, небольшая температура, насморк — все признаки сезонного заболевания. При этом, конечно же, бойцы получают помощь из своих лазаретов — это стандартное лекарство, плюс гуманитарщики доставляют всевозможные дополнительные, типа порошков от температуры противовоспалительных. Если это ОРЗ, то бойцы стараются переносить это на ногах, не покидая позиций. Только в случае поднятия температуры свыше 39 градусов бойцы отправляются в стационар. А так, при температуре до 38,5 стараются перенести болезнь на позициях либо спрятавшись где-то», — сообщил URA.RU Матюшин. Военный пояснил, из-за чего военные РФ сильнее подвержены простудным заболеваниям. «Условия различные. Если это условия боев в городской застройке, то место, где бойцы непосредственно отдыхают — это подвалы, где сырость. По итогу выходят оттуда со всеми сопутствующими из-за этого заболеваниями. Плюс сейчас погодные качели, когда днем +10, а ночью падает до -3 градусов или еще больше, плюс идут дожди. К тому же поднимаются ветра, если бои идут в поле — это степь. Ветра, которые продувают, форма не совсем помогает. В зимней форме уже жарко, а в весенней еще холодно», — отметил он. Бойцы нашли выход, покупая другую форму. «Сейчас бойцы за свой счет покупают форму так называемую софтшэл. Она представляет собой непродувайку на флисе и непромокайку, но при этом тело не дышит и, соответственно, тело потеет. Где-то расстегнулся, ветром подуло, и опять-таки грипп, ОРЗ. Поэтому все сезонное, что есть, оно, конечно же, присутствует», — резюмировал военнослужащий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские бойцы на спецоперации на данный момент активно болеют сезонными заболеваниями — гриппом и ОРВИ. Однако переносят болезнь на ногах, не покидая своих позиций. Об этом в разговоре с URA.RU заявил старший лейтенант армии ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин. «Самые распространенные заболевания — ОРЗ, грипп. У бойцов кашель, небольшая температура, насморк — все признаки сезонного заболевания. При этом, конечно же, бойцы получают помощь из своих лазаретов — это стандартное лекарство, плюс гуманитарщики доставляют всевозможные дополнительные, типа порошков от температуры противовоспалительных. Если это ОРЗ, то бойцы стараются переносить это на ногах, не покидая позиций. Только в случае поднятия температуры свыше 39 градусов бойцы отправляются в стационар. А так, при температуре до 38,5 стараются перенести болезнь на позициях либо спрятавшись где-то», — сообщил URA.RU Матюшин. Военный пояснил, из-за чего военные РФ сильнее подвержены простудным заболеваниям. «Условия различные. Если это условия боев в городской застройке, то место, где бойцы непосредственно отдыхают — это подвалы, где сырость. По итогу выходят оттуда со всеми сопутствующими из-за этого заболеваниями. Плюс сейчас погодные качели, когда днем +10, а ночью падает до -3 градусов или еще больше, плюс идут дожди. К тому же поднимаются ветра, если бои идут в поле — это степь. Ветра, которые продувают, форма не совсем помогает. В зимней форме уже жарко, а в весенней еще холодно», — отметил он. Бойцы нашли выход, покупая другую форму. «Сейчас бойцы за свой счет покупают форму так называемую софтшэл. Она представляет собой непродувайку на флисе и непромокайку, но при этом тело не дышит и, соответственно, тело потеет. Где-то расстегнулся, ветром подуло, и опять-таки грипп, ОРЗ. Поэтому все сезонное, что есть, оно, конечно же, присутствует», — резюмировал военнослужащий.