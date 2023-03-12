В Тюмени посетители бара «Руки Вверх!» напали на охранника

По словам свидетелей, конфликт начался из-за того, что одного из гостей не пустили в бар Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В баре «Руки Вверх!» в Тюмени посетители напали на охранника заведения, итогом драки стала госпитализация одного из ее участников. Об этом URA.RU рассказала свидетельница произошедшего.

«Вечером 12 марта один из гостей накинулся на охранника в „Руки Вверх!“. Как я поняла, он не пропускал молодого человека внутрь, потому что тот был пьян. Потом к драке присоединились друзья нетрезвого мужчины», — рассказала URA.RU одна из посетительниц заведения.

На место происшествия была вызвана скорая помощь, один из участников драки попал в больницу. «Вызов поступил 12 марта в 21:50. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ № 2, далее — в профильное отделение. Состояние мужчины удовлетворительное», — сообщили в депздраве.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU рассказали, что по факту конфликта проводится проверка. Его участники установлены, их действиям будет дана правовая оценка.

Получить комментарий управляющего бара «Руки Вверх!» не удалось. В заведении пообещали передать запрос агентства руководству, но на момент публикации новости ответного звонка не поступило.