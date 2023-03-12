В Тюмени на улице Пермякова загорелся автомобиль. Инцидент произошел возле клуба для взрослых «Библиотека». Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Машина загорелась примерно в 22:50. Люди были. Бегали вокруг, толкали соседние машины. Наверное, потом владельцы появились, что-то вытаскивали из багажника», — рассказал очевидец происшествия Григорий.
Некоторые тюменцы сообщили, что также был слышен взрыв. «Напротив клуба „Библиотека“ загорелась машина, вскоре произошло два взрыва, кто это сделал или как это произошло пока неизвестно», — сообщает очевидец в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте».
Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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