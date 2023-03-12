12 марта 2023

В Тюмени рядом с клубом для взрослых загорелся автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел вечером 13 марта на улице Пермякова Фото:

В Тюмени на улице Пермякова загорелся автомобиль. Инцидент произошел возле клуба для взрослых «Библиотека». Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Машина загорелась примерно в 22:50. Люди были. Бегали вокруг, толкали соседние машины. Наверное, потом владельцы появились, что-то вытаскивали из багажника», — рассказал очевидец происшествия Григорий.

Некоторые тюменцы сообщили, что также был слышен взрыв. «Напротив клуба „Библиотека“ загорелась машина, вскоре произошло два взрыва, кто это сделал или как это произошло пока неизвестно», — сообщает очевидец в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте».

Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени на улице Пермякова загорелся автомобиль. Инцидент произошел возле клуба для взрослых «Библиотека». Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Машина загорелась примерно в 22:50. Люди были. Бегали вокруг, толкали соседние машины. Наверное, потом владельцы появились, что-то вытаскивали из багажника», — рассказал очевидец происшествия Григорий. Некоторые тюменцы сообщили, что также был слышен взрыв. «Напротив клуба „Библиотека“ загорелась машина, вскоре произошло два взрыва, кто это сделал или как это произошло пока неизвестно», — сообщает очевидец в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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