В Тюмени рядом с клубом для взрослых загорелся автомобиль. Видео

13 марта 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел вечером 13 марта на улице Пермякова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени на улице Пермякова загорелся автомобиль. Инцидент произошел возле клуба для взрослых «Библиотека». Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Машина загорелась примерно в 22:50. Люди были. Бегали вокруг, толкали соседние машины. Наверное, потом владельцы появились, что-то вытаскивали из багажника», — рассказал очевидец происшествия Григорий. Некоторые тюменцы сообщили, что также был слышен взрыв. «Напротив клуба „Библиотека“ загорелась машина, вскоре произошло два взрыва, кто это сделал или как это произошло пока неизвестно», — сообщает очевидец в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

В Тюмени на улице Пермякова загорелся автомобиль. Инцидент произошел возле клуба для взрослых «Библиотека». Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Машина загорелась примерно в 22:50. Люди были. Бегали вокруг, толкали соседние машины. Наверное, потом владельцы появились, что-то вытаскивали из багажника», — рассказал очевидец происшествия Григорий. Некоторые тюменцы сообщили, что также был слышен взрыв. «Напротив клуба „Библиотека“ загорелась машина, вскоре произошло два взрыва, кто это сделал или как это произошло пока неизвестно», — сообщает очевидец в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.