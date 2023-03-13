Коллеги из ЯНАО делают вбросы о спикере Тюменской облдумы

Сайфитдинова пытаются сместить с должности ямальские коллеги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ямальские коллеги спикера Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова нарочно вбрасывают информацию о его проблемах со здоровьем, чтобы сместить с должности. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в истеблишменте региона.

«Проблемы со здоровьем Сайфитдинова — это вбросы. Алексей Ситников [вице-спикер заксобрания ЯНАО] никуда не собирается. А Сайфитдинов хорошо себя чувствует и сейчас принимает участие в спартакиаде», — сообщил агентству источник. Он также отметил, что слухи про состояние Сайфитдинова распускает кто-то из ямальцев в Тюменской думе.

Оперативно связаться с Сайфитдиновым не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее сообщало, что Ситникову пророчат место Сайфитдинова, потому что тот якобы имеет проблемы со здоровьем. Кандидатуру Ситникова считают подходящей на пост спикера Тюменской облдумы.