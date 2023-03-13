Кадыров одобрил смену стратегии России в спецоперации

14 марта 2023 в 02:12 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров положительно оценил подход, подразумевающий минимум жертв в СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стратегия, которой придерживается Россия в ходе проведения специальной военной операции (СВО), является сегодня обдуманной и щадящей. Год назад Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили большие территории, однако теперь армия действует, стараясь грамотно укрепляться, а также сводя жертвы к минимуму. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров, подчеркнув, что сегодня ситуация в ВС РФ в разы лучше, нежели год назад. «Сегодня ситуация как в стране, так и в рядах наших боевых подразделений в разы лучше, чем была год назад. Мы двигаемся вперед во всех смыслах. Я хоть и сторонник быстрых форсированных действий на Украине, но и нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная и щадящая. Год назад мы освободили от фашистов большие территории. Сейчас же мы освобождаем с минимальными жертвами и грамотно укрепляемся. Это мудрая тактика», — заявил Кадыров у себя в telegram-канале . Глава Чечни также призвал граждан не переживать по поводу хода ведения боевых действий. По его словам, страна продолжает развиваться, нынешняя тактика ВС РФ работает, а все ошибки учитываются. Он подчеркнул, что Министр обороны Сергей Шойгу и его заместители «24 часа в сутки находятся на боевом дежурстве и оперативно решают целый поток вопросов, возникающих каждую минуту». Кадыров также посоветовал солдатам активнее взаимодействовать с вышестоящими офицерами, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Кроме того, целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Ранее Кадыров объяснил стратегию РФ на Украине. Согласно его словам, действия российской армии исключают «стрельбу без разбора», а отечественные генералы разбираются в тонкостях военных дел и используют разные приемы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стратегия, которой придерживается Россия в ходе проведения специальной военной операции (СВО), является сегодня обдуманной и щадящей. Год назад Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили большие территории, однако теперь армия действует, стараясь грамотно укрепляться, а также сводя жертвы к минимуму. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров, подчеркнув, что сегодня ситуация в ВС РФ в разы лучше, нежели год назад. «Сегодня ситуация как в стране, так и в рядах наших боевых подразделений в разы лучше, чем была год назад. Мы двигаемся вперед во всех смыслах. Я хоть и сторонник быстрых форсированных действий на Украине, но и нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная и щадящая. Год назад мы освободили от фашистов большие территории. Сейчас же мы освобождаем с минимальными жертвами и грамотно укрепляемся. Это мудрая тактика», — заявил Кадыров у себя в telegram-канале. Глава Чечни также призвал граждан не переживать по поводу хода ведения боевых действий. По его словам, страна продолжает развиваться, нынешняя тактика ВС РФ работает, а все ошибки учитываются. Он подчеркнул, что Министр обороны Сергей Шойгу и его заместители «24 часа в сутки находятся на боевом дежурстве и оперативно решают целый поток вопросов, возникающих каждую минуту». Кадыров также посоветовал солдатам активнее взаимодействовать с вышестоящими офицерами, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Кроме того, целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Ранее Кадыров объяснил стратегию РФ на Украине. Согласно его словам, действия российской армии исключают «стрельбу без разбора», а отечественные генералы разбираются в тонкостях военных дел и используют разные приемы.