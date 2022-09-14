Кадыров: заявления об отступлении российских войск — провокация Запада

Кадыров назвал заявления об отступлении армии России на Украине провокациями западных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У России есть стратегия, которая исключает стрельбу без разбора, а заявления об отступлении российский войск — это вбросы и провокация Запада. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы никуда не отступаем. Не позволяйте себе дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», — заявил Кадыров в своем telegram-канале.

По его словам, российские генералы разбираются в тонкостях военных дел и используют разные приемы. «Растягивать силы, оттягивать, зажимать в котел, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. В руководстве армии прекрасно сочетаются все эти методы», — перечислил Кадыров.

Он добавил, что у российской армии опытные генералы, которые в отличие от украинских военачальников переживают за мирное население и не могут наносить беспорядочные удары. «Мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан, только ради того, чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд», — заключил чеченский лидер.

Ранее сообщалось о том, что военные РФ предотвратили прорыв ВСУ в Херсонской области. А Рамзан Кадыров обещал Украине сюрприз, детали которого не раскрывал. По его же словам, все занятые в Запорожье позиции надежно контролируются.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее главной целью защиту населения Донбасса от геноцида.