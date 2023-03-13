WP: украинские военные жалуются на неопытных бойцов в ВСУ

14 марта 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

Сотни украинских бойцов убежали со своих позиций под Соледаром, рассказал командир ВСУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Вооруженных силах Украины (ВСУ) растет количество неопытных бойцов, которые убегают со своих позиций. Об этом рассказал командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Купол». «Подразделению ранее пришлось оставить Соледар. Тогда сотни бойцов просто покинули свои позиции. Только у нескольких солдат есть боевой опыт. К сожалению, они все уже мертвы или ранены», — публикует слова украинского командира газета The Washington Post. Он рассказал, что за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения. На данный момент он остался единственным военным профессионалом в подразделении и считает, что Киев должен уделять больше внимания подготовке бойцов. О психологически сломленных бойцах ВСУ рассказал солдат Дмитрий. По его словам, менее подготовленные бойцы на его позициях в Донбассе боятся выходить из окопов. У некоторых из них во время массивных обстрелов начинаются панические атаки, добавил он. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в ответ на вопрос, почему украинские солдаты бросают своих товарищей при отступлении, заявил, что подразделения украинской армии формируются спонтанно, поэтому бойцы относятся друг к другу безответственно. Также стало известно, что при отступлении из Бахмута украинские бойцы оставляют большое количество оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) растет количество неопытных бойцов, которые убегают со своих позиций. Об этом рассказал командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Купол». «Подразделению ранее пришлось оставить Соледар. Тогда сотни бойцов просто покинули свои позиции. Только у нескольких солдат есть боевой опыт. К сожалению, они все уже мертвы или ранены», — публикует слова украинского командира газета The Washington Post. Он рассказал, что за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения. На данный момент он остался единственным военным профессионалом в подразделении и считает, что Киев должен уделять больше внимания подготовке бойцов. О психологически сломленных бойцах ВСУ рассказал солдат Дмитрий. По его словам, менее подготовленные бойцы на его позициях в Донбассе боятся выходить из окопов. У некоторых из них во время массивных обстрелов начинаются панические атаки, добавил он. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в ответ на вопрос, почему украинские солдаты бросают своих товарищей при отступлении, заявил, что подразделения украинской армии формируются спонтанно, поэтому бойцы относятся друг к другу безответственно. Также стало известно, что при отступлении из Бахмута украинские бойцы оставляют большое количество оружия.