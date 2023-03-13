Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как рушится оборона ВСУ под Бахмутом Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ не смогут долго держать оборону под Артемовском 14 марта 2023 в 08:58 Размер текста - 17 + Украинские военные не выдерживают натиска российской армии под Бахмутом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные не смогут долго держать оборону под Бахмутом (Артемовском), несмотря на хорошую организацию. Об этом сообщил российский военный из ЧВК «Вагнер». «Здесь они достаточно неплохо держат оборону, но через день-два она сыпется все равно. Не выдерживают натиска», — рассказал боец ЧВК «Вагнер» корреспонденту РИА Новости. В Бахмуте наблюдается напряженная обстановка. Российские военные контролируют большую часть города, населенный пункт взят в полукольцо. Украинская армия наращивает группировки на северо-западе и юго-западе от Бахмута, передает RT. Украинские военные не смогут долго держать оборону под Бахмутом (Артемовском), несмотря на хорошую организацию. Об этом сообщил российский военный из ЧВК «Вагнер». «Здесь они достаточно неплохо держат оборону, но через день-два она сыпется все равно. Не выдерживают натиска», — рассказал боец ЧВК «Вагнер» корреспонденту РИА Новости. В Бахмуте наблюдается напряженная обстановка. Российские военные контролируют большую часть города, населенный пункт взят в полукольцо. Украинская армия наращивает группировки на северо-западе и юго-западе от Бахмута, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям