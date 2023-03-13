Глава «Женской гвардии Урала» уезжает в ДНР из-за угроз убийством

14 марта 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Ольге Сметаниной предложили личную помощь солдаты ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководитель «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) Ольга Сметанина на фоне угроз покушения намерена отправиться в ДНР, так как считает, что там безопаснее. После признания ее «врагом Украины» на сайте «Миротворец» женщине начали угрожать расправой. Своей жизненной ситуацией она поделилась в беседе с корреспондентом URA.RU. «Я планирую ехать в Донбасс, у меня нет эмоций, чтобы я устрашилась и не поехала туда. За ленточкой мне гораздо спокойнее и безопаснее, потому что там меня охраняет множество людей. Это военные, которые предлагают свою помощь даже здесь [в Екатеринбурге]. Бойцы ЧВК „Вагнер“ были готовы на время своего отпуска приехать и охранять безопасность мою и моих родственников. Также ребята из „Первой славянской бригады“ хотели помочь», — рассказала Ольга Сметанина. По ее словам, ехать солдатам из зоны боевых действий в свой отпуск в Екатеринбург — неправильно. «Поэтому, я наняла частную охрану. Считаю, что здесь не так безопасно, но страха у меня нет. Буду ездить в ДНР дальше», — отметила глава ЖГУТа. Ранее Ольгу Сметанину официально объявили «врагом» Украины после запечатленной на камеру помощи интернациональной бригаде «Пятнашка», участвующей на СВО. На сайте «Миротворец» женщину обвиняют в «информационной поддержке РФ и покушении на целостность Украины». Персональные данные Ольги оказались рассекречены службами ВСУ, после чего ей начали поступать угрозы о жестокой расправе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) Ольга Сметанина на фоне угроз покушения намерена отправиться в ДНР, так как считает, что там безопаснее. После признания ее «врагом Украины» на сайте «Миротворец» женщине начали угрожать расправой. Своей жизненной ситуацией она поделилась в беседе с корреспондентом URA.RU. «Я планирую ехать в Донбасс, у меня нет эмоций, чтобы я устрашилась и не поехала туда. За ленточкой мне гораздо спокойнее и безопаснее, потому что там меня охраняет множество людей. Это военные, которые предлагают свою помощь даже здесь [в Екатеринбурге]. Бойцы ЧВК „Вагнер“ были готовы на время своего отпуска приехать и охранять безопасность мою и моих родственников. Также ребята из „Первой славянской бригады“ хотели помочь», — рассказала Ольга Сметанина. По ее словам, ехать солдатам из зоны боевых действий в свой отпуск в Екатеринбург — неправильно. «Поэтому, я наняла частную охрану. Считаю, что здесь не так безопасно, но страха у меня нет. Буду ездить в ДНР дальше», — отметила глава ЖГУТа. Ранее Ольгу Сметанину официально объявили «врагом» Украины после запечатленной на камеру помощи интернациональной бригаде «Пятнашка», участвующей на СВО. На сайте «Миротворец» женщину обвиняют в «информационной поддержке РФ и покушении на целостность Украины». Персональные данные Ольги оказались рассекречены службами ВСУ, после чего ей начали поступать угрозы о жестокой расправе.