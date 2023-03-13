Тюменская полиция не смогла найти последователей движения «ЧВК Редан»

Силовики не нашли последователей «ЧВК Редан» в Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Новая субкультура «ЧВК Редан»

Силовики не смогли найти последователей молодежного движения «ЧВК Редан» на территории Тюменской области. Об этом во время заседания комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению заявил заместитель начальника регионального УМВД Вячеслав Шуляк.

«Группировки „ЧВК Редан“ в Тюменской области не существует», — заявил Шуляк, отвечая на соответствующий вопрос депутата регионального парламента Владимира Пискайкина. Последний также возглавляет фракцию партии СРЗП в Тюменской областной думе.

Ранее URA.RU писало о том, что после того, как участники движения «ЧВК Редан» устроили массовую драку с противниками этой субкультуры в одном из торговых центров Москвы, силовики начали патрулировать территорию рядом с ТРЦ Тюмени. Полиция также выборочно проверяла документы у подростков и проводила с ними разъяснительные беседы.