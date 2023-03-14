Больница Красноярска раскрыла информацию о срочной госпитализации Розенбаума

Российского музыканта Александра Розенбаума доставили после концерта в Красноярске в больницу скорой медицинской помощи. Эту информацию URA.RU подтвердили в «Центре сердечно-сосудистой хирургии» города.
«Розенбаума госпитализировали после концерта. Он лежит в больнице скорой медицинской помощи Красноярска», — сообщили URA.RU в медицинском учреждении.
Агентство пыталось связаться с больницей, куда положили музыканта. На звонок корреспондента там не ответили.
Ранее в СМИ появилась информация, что Розенбаум пожаловался на боли в ноге. В больнице у него обнаружили тромб, потребовалось хирургическое вмешательство.
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