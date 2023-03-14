Больница Красноярска раскрыла информацию о срочной госпитализации Розенбаума

Розенбаума после концерта доставили в БСМП Красноярска
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт
Розенбаума госпитализировали после концерта в больницу Скорой медицинской помощи Красноярска Фото:

Российского музыканта Александра Розенбаума доставили после концерта в Красноярске в больницу скорой медицинской помощи. Эту информацию URA.RU подтвердили в «Центре сердечно-сосудистой хирургии» города.

«Розенбаума госпитализировали после концерта. Он лежит в больнице скорой медицинской помощи Красноярска», — сообщили URA.RU в медицинском учреждении.

Агентство пыталось связаться с больницей, куда положили музыканта. На звонок корреспондента там не ответили.

Ранее в СМИ появилась информация, что Розенбаум пожаловался на боли в ноге. В больнице у него обнаружили тромб, потребовалось хирургическое вмешательство.

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Российского музыканта Александра Розенбаума доставили после концерта в Красноярске в больницу скорой медицинской помощи. Эту информацию URA.RU подтвердили в «Центре сердечно-сосудистой хирургии» города. «Розенбаума госпитализировали после концерта. Он лежит в больнице скорой медицинской помощи Красноярска», — сообщили URA.RU в медицинском учреждении. Агентство пыталось связаться с больницей, куда положили музыканта. На звонок корреспондента там не ответили. Ранее в СМИ появилась информация, что Розенбаум пожаловался на боли в ноге. В больнице у него обнаружили тромб, потребовалось хирургическое вмешательство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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