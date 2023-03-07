Битва за контроль над Екатеринбургом развернется в шести районах

Первая карта конфликтов на выборах-2023

08 марта 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Игорь Володин отказался мириться с планом Алексея Орлова (на заднем плане) и ведет на выборы собственный пул Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Основная борьба на выборах в думу Екатеринбурга — между кандидатами от мэрии и людьми совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова — коснется как минимум шести из восьми районов города. Наиболее конфликтная конфигурация формируется в Орджоникидзевском, указали опрошенные URA.RU участники кампании. Ситуацию в отдельных территориях обострят разборки внутри лагерей. Выборы в думу фактически стартовали 8 марта. «Единая Россия» открыла регистрацию на праймериз 22—28 мая. Основное голосование намечено на сентябрь. Мэр Алексей Орлов желает максимально сократить в думе представительство Кочеткова, который сейчас может влиять на принципиальные решения в городе. Также Орлов намерен заменить председателя думы Игоря Володина — товарища Кочеткова. Кандидаты могут заявляться на праймериз ЕР с 8 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU Уже известно, что план Орлова и его союзников будет оспорен. Володин и некоторые другие депутаты из фракции Кочеткова с его подачи собирают большую команду кандидатов по всему Екатеринбургу. Первоначальная расстановка вытекает из новой схемы округов, подготовленной администрацией (но еще не утвержденной депутатами). Количество округов вырастет с 18 до 25. Еще десять мест (вместо 18) разыграют по партспискам. Бенефициарами реформы, проводимой мэрией, оказались в основном две группы — уралмашевская и ГК «Ренова». При поддержке чиновников они смогут увеличить свое представительство в думе благодаря дроблению подконтрольных им территорий. Новая, но пока не утвержденная схема округов Екатеринбурга Фото: URA.RU Так, если раньше в Академическом районе был один округ, то сейчас два — №1 и №2. По первому при финансовой поддержке «Реновы» пойдет действующий депутат, директор школы Александра Журавлева. А по второму округу — начальник госпиталя ветеранов войн Олег Забродин. В округе №13 Ленинского района с одобрения мэрии и «Реновы» может выдвинуться девелопер Евгений Архипов — бывший префект, экс-замглавы горадминистрации из команды опального экс-вице-мэра и бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. В округе №12 «Ренова» по просьбе чиновников может поддержать директора элитной гимназии №5 Галину Панькову. Против нее Володин готов выдвинуть действующего депутата Виталия Чачина («Единая Россия»). Статья по теме Оппонентам Орлова блокируют поход в думу В Верх-Исетском районе все три округа — конфликтные. По слухам, мэрия внезапно поможет лидеру думской фракции ЕР Ире Овчинниковой. В 2018-м она избиралась при финансовой поддержке «Реновы», но впоследствии стала ближе к Володину. Однако на эту же территорию претендует друг Кочеткова, общественник Валерий Черкашин. Попытки вице-мэра Сергея Плахотина вывести Черкашина из гонки пока безрезультатны. В округе №5 против некоего промэрского кандидата (среди прочих называют даже проблемного главу района Андрея Морозова) команда Кочеткова выдвинет действующего депутата от «Единой России» Антона Швалева. В округе №4 администрация якобы намерена оставить депутата, директора школы Татьяну Вяткину. На фоне слухов, что своего человека якобы готовы предложить и представители «Таганского ряда», управляющие районной ячейкой «Единой России». Виктора Тестова (слева) и Александра Колесникова мэрия готова поддержать, но им предстоит договориться между собой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Известно, что подготовленную мэрией нарезку округов оспаривает как минимум один депутат — вице-спикер думы, один из фронтменов «Таганского ряда» Виктор Тестов. Часть его округа №5 (Железнодорожный район) включили в округ №7, наполовину подконтрольный уралмашевскому депутату, директору УК «РЭМП Железнодорожного района» Александру Колесникову. Обоих мэрия готова поддержать. Тестов уже дал всем понять, что выдвинется именно по «седьмому». Будет ли столкновение с Колесниковым, пока неясно. Стороны в переговорах. Согласно одному из сценариев, Колесников на определенных условиях уступит Тестову округ №7 и выдвинется в соседнем новом округе №6, значительную часть которого он контролирует сейчас. Тестов и «Таганский ряд» в таком случае будут предлагать мэрии какого-то своего кандидата для освободившегося округа №8. А против Колесникова в округе №6 команда Кочеткова готова повести общественника Константина Мочалова. В округе №9 (Кировский район) мэрия видит депутата, сотрудника «Реновы» Михаила Матвеева. Володин не считает его оппонентом, потому особого соперничества в округе не ожидается. На старте торгов предполагалось, что в округе №9 схлестнутся депутаты Владимир Крицкий — гендиректор «ЛСР. Недвижимость-Урал», поддерживаемый вице-мэром Рустамом Галямовым — и Алексей Мещеряков (уралмашевская группа). Однако политики условились не воевать, и сейчас Мещеряков, попавший в действующий созыв по спискам «Справедливой России», присматривает другие площадки. Ею может стать третий Кировский округ — №10. Он образовался путем разделения уралмашевского округа №8. На «десятый» округ также претендует депутат заксо Вячеслав Вегнер, дружественный уралмашевцам. Вегнер продвигает своего сына, сотрудника мэрии Александра. Анатолий Шарапов (на фото) может пойти против коммуниста Сомикова Фото: Марина Молдавская © URA.RU Интрига вокруг Чкаловского района связана с округом №24. Сейчас эта территория подконтрольна депутату от КПРФ Виктору Сомикову, протеже хозяина БЦ «Высоцкий» и БЦ «Антей» Андрея Гавриловского. Сомикова с подачи Галямова включили в предварительный список мэрии. Против него Володин уговаривает пойти своего друга, советника губернатора Евгения Куйвашева Анатолия Шарапова. Фракция секретаря Чкаловской ячейки ЕР, владельца AVS Group Валерия Савельева может увеличиться до двух голосов. Огромный округ №17 его помощницы Елены Бондаренко разделили на два, и она, по слухам, будет избираться по меньшей части — округу №23. Оставшийся кусок Савельев якобы готов отдать своей супруге Ксении. Активность там ранее проявлял экс-глава свердловской ЕР Рафаэль Шихов, но сейчас к числу реальных претендентов его не относят. Михаил Вечкензин (справа) пока не знает своего соперника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По округу №22, как ожидается, под флагом мэрии пойдет действующий депутат от ЕР, соратник Тунгусова Дмитрий Сергин. Фамилии претендентов на округ №21 неизвестны. В Октябрьском округе №15 уралмашевцы постараются сохранить своего депутата Михаила Вечкензина (важный игрок рынка уличной торговли), и якобы уже договорились с Орловым. Соперника для Вечкензина, как говорят в окружении Володина, пока ищут. Выдвигать своего человека против депутата Павла Пустозерова в округе №11 он, скорее всего, не будет. Пустозеров — совладелец компании ГУДСР, дорожного подрядчика властей. В 2018-м он избирался по «списку Тунгусова», в новый созыв его продвигает Галямов. Владимир Смирнов пытается договориться о выдвижении своей гражданской жены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Точка опоры и Володина, и уралмашевцев — Орджоникидзевский район. Володин здесь имеет преимущество. Он руководит местной ячейкой ЕР, а глава района Роман Кравченко — его друг, хоть и старается делить рабочее и личное. Володин контролирует округ №18, выдвигать против него своего кандидата администрация, по слухам, не собирается. На округ №16 претендуют соратник Володина депутат Владимир Стругов и гражданская жена депутата-олигарха из заксо Владимира Смирнова Кристина Якушева. В округе №17 активничает лояльный и Володину, и мэрии экс-депутат Эдуард Мансуров от группы «Четырехсотые». Главный соперник Володина, лидер уралмашевцев в думе Алексей Вихарев, ориентированный на администрацию, работает в округе №19. Решение, отбивать ли округ у Вихарева, Володин пока не принял. Но, говорят, уже выбрал кандидата на уралмашевский округ №10, по которому может пойти друг Вихарева, депутат-списочник от ЛДПР Дмитрий Николаев. Параллельно Вихарев, по слухам, ищет соперника для Мансурова. Каждая из групп ожидает, когда совещания на тему выборов проведет губернатор Евгений Куйвашев. Пока за ситуацией внимательно следит его профильный зам по политике Олег Чемезов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основная борьба на выборах в думу Екатеринбурга — между кандидатами от мэрии и людьми совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова — коснется как минимум шести из восьми районов города. Наиболее конфликтная конфигурация формируется в Орджоникидзевском, указали опрошенные URA.RU участники кампании. Ситуацию в отдельных территориях обострят разборки внутри лагерей. Выборы в думу фактически стартовали 8 марта. «Единая Россия» открыла регистрацию на праймериз 22—28 мая. Основное голосование намечено на сентябрь. Мэр Алексей Орлов желает максимально сократить в думе представительство Кочеткова, который сейчас может влиять на принципиальные решения в городе. Также Орлов намерен заменить председателя думы Игоря Володина — товарища Кочеткова. Уже известно, что план Орлова и его союзников будет оспорен. Володин и некоторые другие депутаты из фракции Кочеткова с его подачи собирают большую команду кандидатов по всему Екатеринбургу. Первоначальная расстановка вытекает из новой схемы округов, подготовленной администрацией (но еще не утвержденной депутатами). Количество округов вырастет с 18 до 25. Еще десять мест (вместо 18) разыграют по партспискам. Бенефициарами реформы, проводимой мэрией, оказались в основном две группы — уралмашевская и ГК «Ренова». При поддержке чиновников они смогут увеличить свое представительство в думе благодаря дроблению подконтрольных им территорий. Так, если раньше в Академическом районе был один округ, то сейчас два — №1 и №2. По первому при финансовой поддержке «Реновы» пойдет действующий депутат, директор школы Александра Журавлева. А по второму округу — начальник госпиталя ветеранов войн Олег Забродин. В округе №13 Ленинского района с одобрения мэрии и «Реновы» может выдвинуться девелопер Евгений Архипов — бывший префект, экс-замглавы горадминистрации из команды опального экс-вице-мэра и бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. В округе №12 «Ренова» по просьбе чиновников может поддержать директора элитной гимназии №5 Галину Панькову. Против нее Володин готов выдвинуть действующего депутата Виталия Чачина («Единая Россия»). В Верх-Исетском районе все три округа — конфликтные. По слухам, мэрия внезапно поможет лидеру думской фракции ЕР Ире Овчинниковой. В 2018-м она избиралась при финансовой поддержке «Реновы», но впоследствии стала ближе к Володину. Однако на эту же территорию претендует друг Кочеткова, общественник Валерий Черкашин. Попытки вице-мэра Сергея Плахотина вывести Черкашина из гонки пока безрезультатны. В округе №5 против некоего промэрского кандидата (среди прочих называют даже проблемного главу района Андрея Морозова) команда Кочеткова выдвинет действующего депутата от «Единой России» Антона Швалева. В округе №4 администрация якобы намерена оставить депутата, директора школы Татьяну Вяткину. На фоне слухов, что своего человека якобы готовы предложить и представители «Таганского ряда», управляющие районной ячейкой «Единой России». Известно, что подготовленную мэрией нарезку округов оспаривает как минимум один депутат — вице-спикер думы, один из фронтменов «Таганского ряда» Виктор Тестов. Часть его округа №5 (Железнодорожный район) включили в округ №7, наполовину подконтрольный уралмашевскому депутату, директору УК «РЭМП Железнодорожного района» Александру Колесникову. Обоих мэрия готова поддержать. Тестов уже дал всем понять, что выдвинется именно по «седьмому». Будет ли столкновение с Колесниковым, пока неясно. Стороны в переговорах. Согласно одному из сценариев, Колесников на определенных условиях уступит Тестову округ №7 и выдвинется в соседнем новом округе №6, значительную часть которого он контролирует сейчас. Тестов и «Таганский ряд» в таком случае будут предлагать мэрии какого-то своего кандидата для освободившегося округа №8. А против Колесникова в округе №6 команда Кочеткова готова повести общественника Константина Мочалова. В округе №9 (Кировский район) мэрия видит депутата, сотрудника «Реновы» Михаила Матвеева. Володин не считает его оппонентом, потому особого соперничества в округе не ожидается. На старте торгов предполагалось, что в округе №9 схлестнутся депутаты Владимир Крицкий — гендиректор «ЛСР. Недвижимость-Урал», поддерживаемый вице-мэром Рустамом Галямовым — и Алексей Мещеряков (уралмашевская группа). Однако политики условились не воевать, и сейчас Мещеряков, попавший в действующий созыв по спискам «Справедливой России», присматривает другие площадки. Ею может стать третий Кировский округ — №10. Он образовался путем разделения уралмашевского округа №8. На «десятый» округ также претендует депутат заксо Вячеслав Вегнер, дружественный уралмашевцам. Вегнер продвигает своего сына, сотрудника мэрии Александра. Интрига вокруг Чкаловского района связана с округом №24. Сейчас эта территория подконтрольна депутату от КПРФ Виктору Сомикову, протеже хозяина БЦ «Высоцкий» и БЦ «Антей» Андрея Гавриловского. Сомикова с подачи Галямова включили в предварительный список мэрии. Против него Володин уговаривает пойти своего друга, советника губернатора Евгения Куйвашева Анатолия Шарапова. Фракция секретаря Чкаловской ячейки ЕР, владельца AVS Group Валерия Савельева может увеличиться до двух голосов. Огромный округ №17 его помощницы Елены Бондаренко разделили на два, и она, по слухам, будет избираться по меньшей части — округу №23. Оставшийся кусок Савельев якобы готов отдать своей супруге Ксении. Активность там ранее проявлял экс-глава свердловской ЕР Рафаэль Шихов, но сейчас к числу реальных претендентов его не относят. По округу №22, как ожидается, под флагом мэрии пойдет действующий депутат от ЕР, соратник Тунгусова Дмитрий Сергин. Фамилии претендентов на округ №21 неизвестны. В Октябрьском округе №15 уралмашевцы постараются сохранить своего депутата Михаила Вечкензина (важный игрок рынка уличной торговли), и якобы уже договорились с Орловым. Соперника для Вечкензина, как говорят в окружении Володина, пока ищут. Выдвигать своего человека против депутата Павла Пустозерова в округе №11 он, скорее всего, не будет. Пустозеров — совладелец компании ГУДСР, дорожного подрядчика властей. В 2018-м он избирался по «списку Тунгусова», в новый созыв его продвигает Галямов. Точка опоры и Володина, и уралмашевцев — Орджоникидзевский район. Володин здесь имеет преимущество. Он руководит местной ячейкой ЕР, а глава района Роман Кравченко — его друг, хоть и старается делить рабочее и личное. Володин контролирует округ №18, выдвигать против него своего кандидата администрация, по слухам, не собирается. На округ №16 претендуют соратник Володина депутат Владимир Стругов и гражданская жена депутата-олигарха из заксо Владимира Смирнова Кристина Якушева. В округе №17 активничает лояльный и Володину, и мэрии экс-депутат Эдуард Мансуров от группы «Четырехсотые». Главный соперник Володина, лидер уралмашевцев в думе Алексей Вихарев, ориентированный на администрацию, работает в округе №19. Решение, отбивать ли округ у Вихарева, Володин пока не принял. Но, говорят, уже выбрал кандидата на уралмашевский округ №10, по которому может пойти друг Вихарева, депутат-списочник от ЛДПР Дмитрий Николаев. Параллельно Вихарев, по слухам, ищет соперника для Мансурова. Каждая из групп ожидает, когда совещания на тему выборов проведет губернатор Евгений Куйвашев. Пока за ситуацией внимательно следит его профильный зам по политике Олег Чемезов.